Учені виявили, що вірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, демонструє стійкість до двох основних противірусних препаратів — ремдесивіру та нірматрелвіру.

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Огляд досліджень

Перше дослідження провели науковці Корнельського університету та Національного інституту здоров'я США. Вони вивчали особливості лікування пацієнтів з ослабленою імунною системою, які отримували ремдесивір. Результати були опубліковані в журналі Nature Communications.

У другому дослідженні вчені університету Піттсбурга, жіночої лікарні Брігама, Стенфордського та Гарвардського університету, оцінювали стан людей, які отримували лікування ремдесивіром та нірматрелвіром упродовж 2021 – 2023 років. Висновки опублікували у JAMA Network Open.

Вірус SARS-CoV-2 стійкий

Науковці секвенували ДНК вірусу в 15 країнах світу і виявили, що він малочутливий до обох препаратів через те, що має численні мутації.

Причому стійкість до противірусних препаратів спостерігали як в людей з ослабленим імунітетом, так і тих, хто приймав нірматрелвір.

Це означає, що наявного лікування недостатньо. Учені резюмували, що результати цих досліджень підкреслюють необхідність подальших вивчень та розробки нових терапевтичних рішень для боротьби з COVID-19.