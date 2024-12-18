Що таке радіація

Радіація – випромінюванням, що складається з частинок або хвиль. Іонізуюче випромінювання – це форма високоенергетичного випромінювання, яка здатна вибивати електрони з атомів, перетворюючи їх на іони, повідомляє 24 Канал з посиланням на EPA.

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Такий процес може пошкоджувати молекули ДНК, призводячи до мутацій клітин або їхньої смерті. Основні джерела іонізуючого випромінювання: космічне випромінювання, радіоактивні матеріали та рентгенівська діагностика, таку як рентген і комп'ютерна томографія (КТ).

Неіонізуюче випромінювання має нижчу енергію і не може іонізувати атоми. Воно може нагрівати тканини, але не руйнує молекули. До джерел неіонізуючого випромінювання належать сонячне випромінювання, побутова техніка, інфрачервоне випромінювання та радіохвилі.

Радіація вимірюється в мілізівертах (мЗв). Протягом всередньому людина отримує близько 6,2 мЗв радіації, це вважається безпечним рівнем.

Природні джерела радіації

Фонове випромінювання – це природна частина нашого середовища, яка постійно присутня на Землі. Основне його джерело – природні радіоактивні мінерали, які містяться в ґрунті, воді та навіть в організмі людини.

Космічне випромінювання

Космічне випромінювання виникає з високоенергетичних частинок, що походять від Сонця та зірок, які досягають атмосфери Землі. Деякі з цих частинок доходять до поверхні планети, в той час, як інші взаємодіють з атмосферою, створюючи різні види випромінювання.

Рівень радіації під час авіаперельотів залежить від висоти, тривалості польоту, широти та сонячної активності. В середньому за годину польоту людина може отримати від 0,01 до 0,1 мілізіверта радіації.

Природний радіаційний фон ґрунту

Ґрунт і камені містять радіоактивні елементи, такі як уран і торій. Радон, радіоактивний газ, утворюється внаслідок природного розпаду урану. Він та торій складають до 37% річної дози радіації, що приблизно становить 2,3 мЗв на рік.

У людському організмі також міститься невелика кількість радіоактивних матеріалів, таких як калій-40, що присутній у харчах та напоях.

Штучні джерела радіації

Штучні джерела радіації, хоча і складають меншу частину загального радіаційного фону, можуть значно збільшувати дозу в окремих випадках: