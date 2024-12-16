Існує кілька причин, чому в зимовий час ми споживаємо більше їжі, і часто вони діють одночасно, повідомляє 24 Канал з посиланням на EatingWell.

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Чому ми переїдаємо взимку

Організм намагається зігрітися. Зимою тіло активніше працює і витрачає більше енергії, щоб адаптуватися до низьких температур. Навіть якщо ви не займаєтеся активними вправами, калорії все одно витрачаються, наприклад, коли ви тремтите.

Оскільки калорії були витрачені, їх потрібно відновити. Це і призводить до появи почуття голоду.

Спрага часто маскується під голод. Взимку потовиділення також не припиняється, особливо якщо ви тепло одягнені та перебуваєте поруч з обігрівачем. Через втрату рідини може виникнути спрага, яку легко сплутати з голодом, що може призвести до частих перекусів, коли насправді потрібно просто випити води.

Гарячі напої також додають калорії: какао з зефіром, солодкий чай або кава з молоком – всі вони містять доданий цукор. До того ж до чаю часто беруть печиво або кілька бутербродів.

Хочеться важкої їжі. Взимку легкі свіжі салати здаються непривабливими, тоді як тарілка макаронів із сиром виглядає більш ситною і зігріваючою. Проте для підтримання енергії організму цілком підходять і овочі. Вони містять необхідні калорії, вітаміни і мінерали, а також клітковину, яка допомагає уникнути запорів.

До речі, овочі не обов’язково мають бути свіжими: можна використовувати заморожені або консервовані продукти. Вони довго не псуються, зберігаючи свої поживні властивості, і часто бувають більш спілими.

Смуток і печаль. Погода не радує, на вулиці холодно, друзі далеко – все це може створити відчуття ізоляції. Багато людей починає заїдати нудьгу і смуток, але їжа не розвʼяже ці емоційні проблеми.

Що можна зробити

Слідкуйте за режимом харчування. Перш ніж заглянути до холодильника, запитайте себе: чи дійсно ви голодні або просто нудьгуєте? Якщо голод дійсно відчувається, контролюйте розмір порції, а під час їжі не поспішайте і не відволікайтеся.

Готуйте овочі. Коли хочеться гарячого, замість котлет чи макаронів запечіть або обсмажте овочі. Спробуйте зробити теплу заправку для салату, а не використовувати холодний майонез.

Споживайте більше рідини. Найкраще пити звичайну воду або мінеральну без цукру. Якщо хочете зігрітися, вибирайте несолодкий чай з прянощами (або без), чорну каву або безалкогольний глінтвейн (теж без цукру).

Обирайте корисні закуски. Замість чипсів до фільму можна взяти моркву, яблука, виноград, горіхи або сухофрукти.

Одягайтеся тепліше. Це допоможе вашому організму не витрачати занадто багато енергії на підтримку температури.

Знайдіть час для друзів або хобі. Відвідайте майстер-клас з гончарства, зіграйте в настільні ігри з друзями, зліпіть сніговика. Якщо є можливість, сходіть до спортзалу або в басейн, а якщо ні – зробіть зарядку вдома. Активність відволіче вас від зимової туги та думок про їжу