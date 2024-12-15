Деякі люди, які кидають курити, справді можуть набрати кілька кілограмів. Але, по-перше, це відбувається не зі всіма і по-друге, навіть, якщо це трапляється, набір ваги незначний, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Причини набору ваги після відмови від куріння

Існує п’ять основних причин, чому люди можуть поправлятися після відмови від сигарет:

Прискорення метаболізму. Куріння пришвидшує обміну речовин, це дозволяє організму спалювати калорії швидше. Нікотин також може збільшити кількість калорій, які організм витрачає в стані спокою, на 7 – 15%. При відмові від куріння обмін речовин сповільнюється, і тому потрібно знижувати калорійність раціону або підвищувати фізичну активність.

Пригнічення апетиту. Нікотин також пригнічує відчуття голоду, блокуючи сигнали, які мозок надсилає про потребу в їжі.

Зміна сприйняття смаку. Після відмови від куріння багато людей зазначає, що їжа стає значно смачнішою, і виникає особливий потяг до солодощів. Це пов’язано з тим, що після відмови від сигарет поліпшується нюх і смак.

Змішування сигналів. Бажання закурити може помилково сприйматися як голод.

Заміна звичок. Люди можуть замінити звичку курити на часті перекуси.

Наприклад, багато курців починають свій день з чашки кави та сигарети. Кинувши курити, вони розуміють, що сніданок може бути повноцінним.

Наскільки вага збільшується після відмови від куріння

В середньому люди набирають від 2 до 4 кілограмів у перші 3 місяці та близько 5 кілограмів протягом року після відмови від куріння. У деяких людей маса залишається на попередньому рівні або зменшується, тоді як інші можуть набрати понад 10 кілограмів.

Проте переваги відмови від куріння значно перевищують можливі ризики, пов’язані з невеликим набором ваги. Щоб досягти рівня ризику серцево-судинних захворювань, які виникають через куріння, потрібно було б набрати понад 40 кілограмів.

У довгостроковій перспективі вага людей, які кинули курити, зазвичай така ж як у тих, хто ніколи не мав цієї звички.

Як уникнути набору ваги після відмови від куріння