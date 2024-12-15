Деякі люди, які кидають курити, справді можуть набрати кілька кілограмів. Але, по-перше, це відбувається не зі всіма і по-друге, навіть, якщо це трапляється, набір ваги незначний, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.
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Причини набору ваги після відмови від куріння
Існує п’ять основних причин, чому люди можуть поправлятися після відмови від сигарет:
Прискорення метаболізму. Куріння пришвидшує обміну речовин, це дозволяє організму спалювати калорії швидше. Нікотин також може збільшити кількість калорій, які організм витрачає в стані спокою, на 7 – 15%. При відмові від куріння обмін речовин сповільнюється, і тому потрібно знижувати калорійність раціону або підвищувати фізичну активність.
Пригнічення апетиту. Нікотин також пригнічує відчуття голоду, блокуючи сигнали, які мозок надсилає про потребу в їжі.
Зміна сприйняття смаку. Після відмови від куріння багато людей зазначає, що їжа стає значно смачнішою, і виникає особливий потяг до солодощів. Це пов’язано з тим, що після відмови від сигарет поліпшується нюх і смак.
Змішування сигналів. Бажання закурити може помилково сприйматися як голод.
Заміна звичок. Люди можуть замінити звичку курити на часті перекуси.
Наприклад, багато курців починають свій день з чашки кави та сигарети. Кинувши курити, вони розуміють, що сніданок може бути повноцінним.
Наскільки вага збільшується після відмови від куріння
В середньому люди набирають від 2 до 4 кілограмів у перші 3 місяці та близько 5 кілограмів протягом року після відмови від куріння. У деяких людей маса залишається на попередньому рівні або зменшується, тоді як інші можуть набрати понад 10 кілограмів.
Проте переваги відмови від куріння значно перевищують можливі ризики, пов’язані з невеликим набором ваги. Щоб досягти рівня ризику серцево-судинних захворювань, які виникають через куріння, потрібно було б набрати понад 40 кілограмів.
У довгостроковій перспективі вага людей, які кинули курити, зазвичай така ж як у тих, хто ніколи не мав цієї звички.
Як уникнути набору ваги після відмови від куріння
- Будьте активними. Займайтеся фізичною активністю: гуляйте, плавайте, катайтеся на велосипеді. Рекомендується мінімум 40 – 45 хвилин на день. Якщо фізична активність обмежена, можна спробувати аквааеробіку, йогу або заняття на велотренажері.
- Корисні перекуси. Майте під рукою здорові перекуси: несолоні горіхи, свіжі фрукти та овочеві палички.
- Жувальна гумка. Використовуйте безцукрову жувальну гумку, щоб зайняти рот, при цьому не додаючи калорій.
- Зменшення порцій. Їжте меншими порціями, поки ваш обмін речовин не стабілізується. Для відчуття ситості після приймання їжі потрібно близько 20 хвилин. Тому прогуляйтеся, щоб визначити, чи залишилися ви голодними, чи ні. Якщо відчуття голоду не зникло, скористайтеся здоровим перекусом.
- Слухайте своє тіло. Якщо ви дійсно голодні, не мучте себе – їжте. Орієнтуйтеся на здорову і різноманітну їжу.
- Повільне харчування. Хоча їжа після відмови від куріння здається більш смачною, це не привід їсти більше. Жуйте повільно і насолоджуйтеся кожним шматочком.
- Дотримуйтесь інструкцій. Приймаючи препарати для відмови від куріння, дотримуйтесь режиму, адже вони допомагають контролювати апетит та зменшують набір ваги.
- Не повертайтеся до куріння. Якщо вага зростає, не думайте, що вона зменшиться, якщо ви знову почнете курити. Краще зосередьтеся на правильному харчуванні та фізичній активності.