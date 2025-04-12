МОЗ оновило перелік препаратів у програмі "Доступні ліки"
- Уряд України розширив програму "Доступні ліки", включивши безкоштовні препарати для вагітних та онкохворих, доступні з серпня 2025 року.
- До програми додані препарати для лікування серцево-судинних захворювань, анемії у вагітних та онкологічних захворювань, включаючи екземестен, летрозол, і тамоксифен для раку молочної залози.
Уряд розширив програму "Доступні ліки", що дозволить ще більшій кількості українців отримувати необхідні медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою.
Безопланті препарати тепер доступні для вагітних і онкохворих українців. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України, передає 24 Канал.
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З серпня 2025 року до переліку додадуть препарати для профілактики та лікування анемії у вагітних. До програми включать двовалентне залізо (у вигляді таблеток, сиропів і розчинів), а також фолієву кислоту в таблетках.
Препарати від тиску
Окрім цього, список розширять препаратами для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Зокрема, українці зможуть отримати:
- індапамід і торасемід — для зниження артеріального тиску й зменшення набряків;
- метилдопу — для боротьби з гіпертензією.
Ліки для онкопацієнтів
А вже з жовтня 2025 року програма вперше включатиме й медикаменти для лікування онкологічних захворювань. Мова йде про препарати гормональної терапії при раку молочної залози:
- екземестен,
- летрозол,
- тамоксифен.
Ці зміни покликані розширити доступ українців до життєво необхідних ліків і підтримати найвразливіші категорії пацієнтів.
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