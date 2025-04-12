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Здоровье 24 Здоровая жизнь Минздрав обновил перечень препаратов в программе "Доступные лекарства"
12 апреля, 18:52
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Минздрав обновил перечень препаратов в программе "Доступные лекарства"

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Правительство Украины расширило программу "Доступные лекарства", включив бесплатные препараты для беременных и онкобольных, доступны с августа 2025 года.
  • В программу добавлены препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, анемии у беременных и онкологических заболеваний, включая экземестен, летрозол, и тамоксифен для рака молочной железы.

Правительство расширило программу "Доступные лекарства", что позволит еще большему количеству украинцев получать необходимые медикаменты бесплатно или с частичной доплатой.

Бесплатные препараты теперь доступны для беременных и онкобольных украинцев. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины, передает 24 Канал.

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С августа 2025 года в перечень добавят препараты для профилактики и лечения анемии у беременных. В программу включат двухвалентное железо (в виде таблеток, сиропов и растворов), а также фолиевую кислоту в таблетках.

Препараты от давления

Кроме этого, список расширят препаратами для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. В частности, украинцы смогут получить:

  • индапамид и торасемид - для снижения артериального давления и уменьшения отеков;
  • метилдопу - для борьбы с гипертензией.

Лекарства для онкопациентов

А уже с октября 2025 года программа впервые будет включать и медикаменты для лечения онкологических заболеваний. Речь идет о препаратах гормональной терапии при раке молочной железы:

  • экземестен,
  • летрозол,
  • тамоксифен.

Эти изменения призваны расширить доступ украинцев к жизненно необходимым лекарствам и поддержать наиболее уязвимые категории пациентов.

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