Підшлункова залоза відіграє важливу роль у процесі травлення, виробляючи ферменти для розщеплення білків, жирів і вуглеводів. При запаленні цей процес ускладнюється, що призводить до таких симптомів, як біль у животі, нудота, а в хронічній формі – до несподіваної втрати ваги, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Принципи дієти при панкреатиті

Щоб зменшити навантаження на підшлункову залозу, рекомендується обмежити споживання жирної їжі, оскільки її перетравлювання вимагає значної кількості ферментів. Чим більше жирів потрапляє в організм, тим інтенсивніше працює залоза.

Лікарі радять скоротити споживання жирів до 30 грамів на день, проте точну кількість повинен визначити лікар. Для порівняння: при звичайній калорійності раціону у 2000 калорій людина споживає від 45 до 77 грамів жирів щоденно.

Приймання їжі слід розділити на 6 – 8 невеликих порцій протягом дня, щоб зменшити навантаження на орган і полегшити процес переварювання.

Хоча дієта не здатна вилікувати панкреатит, вона допомагає полегшити його прояви. Проте перед початком такого харчування важливо проконсультуватися з дієтологом, щоб врахувати індивідуальні особливості та підібрати оптимальне меню.

Що їсти при панкреатиті

Цільнозернові продукти

Клітковина, що міститься в цільнозерновому рисі або макаронах, позитивно впливає на травлення. У періоди загострення перевагу надають білому рису, макаронам або грінкам з білого хліба, оскільки вони легше засвоюються.

Білкові продукти

До продуктів з низьким вмістом жирів відносяться нежирні види риби та птиці. Альтернативою можуть стати бобові культури, такі як квасоля та сочевиця. Горіхи та горіхове масло також багаті білком, але їх споживання варто обмежити через високу кількість жирів.

Овочі та фрукти

Рекомендуються продукти, багаті клітковиною, наприклад, яблука, апельсини, броколі та морква. Консервовані овочі та фрукти можливі в меню, але без сиропів і соусів, оскільки вони містять доданий цукор і сіль. Жирні продукти, такі як авокадо, краще виключити.

Молочні продукти

Слід віддавати перевагу знежиреним молочним продуктам або їх рослинним замінникам.

Що не можна їсти при панкреатиті

Алкоголь

Якщо панкреатит виник через зловживання алкоголем, його вживання категорично заборонено. Навіть у випадку хронічної форми захворювання, пов'язаної з іншими причинами, від алкоголю краще відмовитися. У рідкісних випадках при відсутності рецидивів лікар може дозволити не більше одного алкогольного напою на тиждень.

Солодкі напої

Газована вода та солодкі напої містять велику кількість цукру, що сприяє збільшенню маси тіла. Кофеїн також варто обмежити, оскільки він може викликати загострення симптомів.

Червоне і перероблене м'ясо

У таких продуктах, як яловичина, свинина, баранина, а також ковбасах і сосисках, міститься багато жирів, тому їх потрібно виключити з раціону.

Дотримання дієти при панкреатиті допомагає знизити навантаження на підшлункову залозу та покращити якість життя.