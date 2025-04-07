Поджелудочная железа играет важную роль в процессе пищеварения, вырабатывая ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов. При воспалении этот процесс осложняется, что приводит к таким симптомам, как боль в животе, тошнота, а в хронической форме – к неожиданной потере веса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Принципы диеты при панкреатите

Чтобы уменьшить нагрузку на поджелудочную железу, рекомендуется ограничить потребление жирной пищи, поскольку ее переваривание требует значительного количества ферментов. Чем больше жиров попадает в организм, тем интенсивнее работает железа.

Врачи советуют сократить потребление жиров до 30 граммов в день, однако точное количество должен определить врач. Для сравнения: при обычной калорийности рациона в 2000 калорий человек потребляет от 45 до 77 граммов жиров ежедневно.

Прием пищи следует разделить на 6 – 8 небольших порций в течение дня, чтобы уменьшить нагрузку на орган и облегчить процесс переваривания.

Хотя диета не способна вылечить панкреатит, она помогает облегчить его проявления. Однако перед началом такого питания важно проконсультироваться с диетологом, чтобы учесть индивидуальные особенности и подобрать оптимальное меню.

Что есть при панкреатите

Цельнозерновые продукты

Клетчатка, содержащаяся в цельнозерновом рисе или макаронах, положительно влияет на пищеварение. В периоды обострения предпочтение отдают белому рису, макаронам или гренкам из белого хлеба, поскольку они легче усваиваются.

Белковые продукты

К продуктам с низким содержанием жиров относятся нежирные виды рыбы и птицы. Альтернативой могут стать бобовые культуры, такие как фасоль и чечевица. Орехи и ореховое масло также богаты белком, но их потребление стоит ограничить из-за высокого количества жиров.

Овощи и фрукты

Рекомендуются продукты, богатые клетчаткой, например, яблоки, апельсины, брокколи и морковь. Консервированные овощи и фрукты возможны в меню, но без сиропов и соусов, поскольку они содержат добавленный сахар и соль. Жирные продукты, такие как авокадо, лучше исключить.

Молочные продукты

Следует отдавать предпочтение обезжиренным молочным продуктам или их растительным заменителям.

Что нельзя есть при панкреатите

Алкоголь

Если панкреатит возник из-за злоупотребления алкоголем, его употребление категорически запрещено. Даже в случае хронической формы заболевания, связанной с другими причинами, от алкоголя лучше отказаться. В редких случаях при отсутствии рецидивов врач может разрешить не более одного алкогольного напитка в неделю.

Сладкие напитки

Газировка и сладкие напитки содержат большое количество сахара, что способствует увеличению массы тела. Кофеин также стоит ограничить, поскольку он может вызвать обострение симптомов.

Красное и переработанное мясо

В таких продуктах, как говядина, свинина, баранина, а также колбасах и сосисках, содержится много жиров, поэтому их нужно исключить из рациона.

Соблюдение диеты при панкреатите помогает снизить нагрузку на поджелудочную железу и улучшить качество жизни.