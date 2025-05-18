Об этом свидетельствует новое исследование, представленное на совместном конгрессе Европейского общества детской эндокринологии и Европейского общества эндокринологии, информирует 24 Канал.

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Состояние, когда вторичные половые признаки появляются слишком рано (до 8 лет у девочек и до 9 – у мальчиков), в последние годы фиксируется все чаще, однако точные причины остаются непонятными.

Что обнаружили ученые

Корейские ученые из Ханьянского университета проанализировали медицинские данные более 322 тысяч детей в возрасте до года. Оказалось, что девочки, которые получали антибиотики в первые 3 месяца жизни, имели на 33% выше риск раннего созревания. Если же препараты назначали до 14-го дня жизни, риск возрастал до 40%.

Исследование также показало: чем больше классов антибиотиков ребенок получал, тем выше был риск. Например, у девочек, которые употребляли антибиотики из 5 классов или более, вероятность преждевременного созревания возрастала на 22%. При этом подобной связи у мальчиков не обнаружили.

Рациональное использование антибиотиков

Доктор Юнсу Чо, одна из авторов исследования, призывает врачей и родителей тщательнее оценивать необходимость антибиотиков в первые месяцы жизни младенцев. Ведь даже кратковременное вмешательство в микробиом может иметь долговременные последствия для развития ребенка.

В будущем ученые планируют исследовать, каким образом антибиотики могут влиять на гормональный фон, рост и обмен веществ, а также изучить другие потенциальные долговременные последствия.