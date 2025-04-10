Такие данные обнародовал Центр общественного здоровья, подытоживая мониторинг назначения антибактериальных препаратов в 2024 году, передает 24 Канал.

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Антибиотики должны применяться только при наличии подтвержденной или обоснованно подозреваемой бактериальной инфекции,

– отметили в ЦОЗ.

Важно. Назначение без анализов и доказательств не только уменьшает пользу лечения, но и способствует развитию антимикробной резистентности – появлению супербактерий, устойчивых к традиционным препаратам.

Какова ситуация с применением антибиотиков в Украине

В Украине, несмотря на утвержденные Министерством здравоохранения стандарты, показатели рационального использования антибиотиков остаются неудовлетворительными.

Например, препараты первой линии – из группы доступа – должны использоваться в 95% случаев в первичном звене. Фактически же – только в 59,1%. В специализированных учреждениях вместо рекомендованных 60% их назначают в 39,8% случаев.

Значительно превышено и использование антибиотиков группы наблюдения и резерва, которые должны применяться только в крайних или специфических ситуациях.

Какими должны быть назначения

На первичном уровне доля препаратов группы наблюдения должна быть не более 5%, вместо этого сейчас она составляет 32,4%. Препараты резерва используют в 8,7% случаев (вместо допустимого минимума), а в специализированной помощи – почти в трети случаев (29%).