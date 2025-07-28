Про позитивну динаміку розповів директор Інституту серця Борис Тодуров, інформує 24 Канал. За словами Тодурова, наразі стан дитини — стабільний і вона поступово відновлюється:

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Чому операція була унікальною?

Через вроджену дилатаційну міокардіопатію серце дитини перестало функціонувати належним чином. У надзвичайно критичному стані лікарі спочатку імплантували їй механічне серце – воно забезпечувало кровообіг, поки шукали донорський орган.

Та на диво, вже на наступну добу з'явився донор, і було трансплантацію вдалось провести. За словами Бориса Тодурова, донорське серце везли до Інституту серця в той час, коли Київ був під ракетною атакою.

"Зараз вона іде на поправку. Дівчинка просто чудова", – зазначив кардіохірург.

Що відомо про стан дівчинки?

Нині стан дитини стабільний. Вона вже самостійно дихає, реагує на запитання, розмовляє з мамою та навіть усміхається, повідомило Суспільне з посиланням на завідувачку Центру дитячої кардіохірургії Інституту серця Катерину Спаситель.

"Вона прийшла до тями, усміхнулась мамі. Вона говорить, рухається, усвідомлює, що відбувається", – розповіла лікарка.

Операція стала частиною трьох трансплантацій дітей, проведених тієї ж ночі у "Охматдиті" спільно з Інститутом серця. Донором став чотирирічна дівчинка, чиї батьки дозволили пересадити органи ще двом підліткам: печінку – 16-річній дівчині, нирки – 14-річному хлопцю.

Того дня по Києву було випущено 397 безпілотників і 18 ракет, по всіх районах столиці зафіксовано попадання і падіння уламків. Загинуло щонайменше двоє людей, понад 20 отримали травми