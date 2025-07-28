О положительной динамике рассказал директор Института сердца Борис Тодуров, информирует 24 Канал. По словам Тодурова, сейчас состояние ребенка - стабильное и он постепенно восстанавливается:

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Почему операция была уникальной?

Из-за врожденной дилатационной миокардиопатии сердце ребенка перестало функционировать должным образом. В чрезвычайно критическом состоянии врачи сначала имплантировали ей механическое сердце – оно обеспечивало кровообращение, пока искали донорский орган.

Но на чудо, уже на следующие сутки появился донор, и трансплантацию удалось провести. По словам Бориса Тодурова, донорское сердце везли в Институт сердца в то время, когда Киев был под ракетной атакой.

"Сейчас она идет на поправку. Девочка просто замечательная", – отметил кардиохирург.

Что известно о состоянии девочки?

Сейчас состояние ребенка стабильное. Она уже самостоятельно дышит, реагирует на вопросы, разговаривает с мамой и даже улыбается, сообщило Общественное со ссылкой на заведующую Центра детской кардиохирургии Института сердца Екатерину Спаситель.

"Она пришла в себя, улыбнулась маме. Она говорит, двигается, осознает, что происходит", – рассказала врач.

Операция стала частью трех трансплантаций детей, проведенных той же ночью в "Охматдете" совместно с Институтом сердца. Донором стала четырехлетняя девочка, чьи родители позволили пересадить органы еще двум подросткам: печень – 16-летней девушке, почки – 14-летнему парню.

В тот день по Киеву было выпущено 397 беспилотников и 18 ракет, по всем районам столицы зафиксировано попадание и падение обломков. Погибло по меньшей мере два человека, более 20 получили травмы