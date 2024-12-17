До цього переліку входить 286 медичних закладів, які відповідають сучасним стандартам медичних послуг і охоплюють всі регіони України. Саме на базі цих лікарень працюватимуть експертні групи, що проводитимуть кваліфіковану оцінку повсякденного функціонування та визначатимуть ступінь інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

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В яких лікарнях працюватимуть нові комісії

Заклади обиралися за критерієм близькості до населення, щоб забезпечити максимальну доступність у всіх регіонах. Для цього був складений чек-лист, що враховує потреби в експертних командах залежно від кількості заявок, що перебувають у черзі на розгляд, а також вимоги до формування команд і шаблони їхньої організації.

Більшість лікарень уже підготували початковий список лікарів, які братимуть участь в оцінюванні. Наразі в експертних командах працюватиме понад 4300 лікарів, що вдвічі більше, ніж у МСЕК, де було залучено близько 1300 фахівців.

Нові експертні команди зі встановлення інвалідності

На цей час сформовано 1348 експертних команд. Найбільша кількість команд спеціалізується за такими напрямками, як "загально-хірургічна", "загальна", "хірургічна" та "травматологічна". Інші профілі включають кардіоневрологію, офтальмологію, онкологію, фтизіатрію, гематологію та психіатрію, що забезпечить проведення оцінки функціонального стану людини кваліфікованими спеціалістами.

Лікарні опублікують списки лікарів та контактну електронну пошту на своїх вебсайтах, а також на сайті МОЗ доступний дашборд з інформацією про заклади. У майбутньому списки лікарів та закладів, а також їх показники будуть регулярно оновлюватися, що забезпечить прозорість і доступність інформації.

Експертні команди працюватимуть за новою електронною системою, до якої матимуть доступ усі лікарі, що створюватимуть електронні направлення на оцінку повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Цього тижня система вже проходить тестування в пілотних закладах, щоб з 1 січня вона запрацювала у всіх лікарнях.