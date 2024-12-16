Наш організм постійно регулює свою температуру залежно від зовнішнього середовища, наприклад, підвищуючи її під час фізичної активності. Вночі ж температура тіла зазвичай трохи знижується, повідомляє 24 Канал з посиланням на Verywell Health.

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Якщо температура тіла трохи нижча за норму, це не має викликати занепокоєння. Однак, якщо вона постійно залишається нижче 35 градусів за Цельсієм, це може вказувати на переохолодження або захворювання.

Причини зниження температури тіла

Існує кілька станів, при яких температура тіла може опускатися нижче нормального рівня.

Гіпотиреоз – це недостатнє вироблення гормонів щитоподібної залози. На ранніх стадіях гіпотиреоз може не мати симптомів, але з часом він може призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння, болі в суглобах, серцево-судинні захворювання та проблеми з фертильністю.

Хоча це захворювання частіше зустрічається у жінок середнього та похилого віку, воно може розвиватися і в молодих людей.

Серед ознак і симптомів гіпотиреозу можна виділити:

збільшення щитоподібної залози (зоб);

втома;

підвищена чутливість до холоду;

запори;

суха шкіра;

збільшення ваги;

набряк обличчя;

слабкість і м'язові болі;

сповільнений пульс.

Залізодефіцитна анемія – це стан, при якому організму не вистачає еритроцитів для забезпечення необхідного рівня кисню в тканинах.

Як видно з назви, ця форма анемії виникає через брак заліза. Без достатньої кількості цього елемента організм не може виробляти потрібну кількість гемоглобіну.

Основні симптоми анемії:

втома та загальна слабкість;

запаморочення;

головні болі;

блідість шкіри;

часте серцебиття;

ламкість нігтів і волосся.

Анемія може підвищити ризик серйозних захворювань та інфекцій, адже нестача заліза негативно впливає на імунну систему. Крім того, анемія може призвести до аритмії, тахікардії, затримок у рості та розвитку, а також ускладнень під час вагітності.

Тривале перебування на холоді може призвести до гіпотермії. Немовлята та літні люди особливо вразливі до цього стану, оскільки їхні організми гірше справляються з терморегуляцією. Щоб уникнути переохолодження, в морозну погоду одягайтеся тепліше і не вживайте алкоголь під час тривалих прогулянок – він розширює судини, що сприяє втраті тепла.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Не варто панікувати й звертатися до лікарні щоразу, коли температура трохи нижча за норму. Однак, якщо ваша температура постійно залишається нижче 35 градусів за Цельсієм і ви відчуваєте неприємні симптоми, доцільно проконсультуватися з лікарем.

Ознаки гіпотермії, такі як тремтіння, виражена втома, сонливість, сплутаність свідомості, порушення координації та незрозуміла мова – це сигнали, при яких потрібна медична допомога. Якщо це неможливо, намагайтеся зігрітися за допомогою пледів, гарячого чаю та солодкої їжі, наприклад, шоколаду (ці продукти швидко засвоюються організмом і забезпечують необхідну енергію для зігрівання).