Кажуть, що не можна будити сновид: правда чи міф

Сновидство, або сомнамбулізм – порушенням сну, при якому тіло активується, але свідомість залишається у стані сну. У результаті людина може ходити, одягатися, розмовляти, не усвідомлюючи своїх дій.

Найчастіше це відбувається у перші кілька годин після засинання, коли настає глибока фаза сну. За статистикою, близько 7% людей стикаються з цим явищем, причому найчастіше це діти, повідомляє 24 Канал з посилання на NHS.

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Причини сновидства

Точні причини сомнамбулізму досі невідомі, але вважається, що спадковість відіграє важливу роль. Якщо хтось з членів родини страждає на сновидство, то ймовірність його розвитку зростає. Окрім цього, сновидство частіше проявляється у дітей та підлітків, що може бути пов'язано з віковими особливостями.

Приступ сновидства може статися будь-коли, навіть під час денного сну, і на повний місяць це, всупереч міфам, не впливає.

Фактори, що сприяють сновидству:

недосипання;

високий рівень стресу або тривожності;

гарячка або висока температура;

зловживання алкоголем;

вживання наркотичних речовин;

порушення режиму сну;

побічні ефекти деяких ліків (наприклад, заспокійливих);

проблеми із диханням уві сні (наприклад, апное);

синдром неспокійних ніг.

Небезпека сновидства

Основна загроза полягає в тому, що людина може випадково нашкодити собі або іншим, особливо виконуючи складні дії – виходячи з дому, готуючи їжу або керуючи автомобілем.

Для запобігання можливим ризикам важливо дотримуватися заходів безпеки:

прибрати небезпечні та крихкі предмети;

використовувати газові плити з функцією автоматичного вимкнення;

прибрати дроти та килимки, що ковзають, аби уникнути падінь;

закріпити меблі;

ретельно зачиняти двері й вікна на ніч.

Якщо ви самі схильні до сновидства, попередьте близьких, аби вони знали, як реагувати у таких ситуаціях.

Не можна будити лунатиків?

Існує міф, що пробудження сновиди може спричинити серцевий напад, але це неправда. Людину можна розбудити, однак це може викликати у неї дезорієнтацію. Гуманніше просто провести її назад у ліжко, не лякаючи й не кричачи.

Якщо розбудити людину після епізоду, це може допомогти запобігти повторному сновидінню протягом цього циклу глибокого сну.