Говорят, что нельзя будить сновидцев: правда или миф
- Сомнамбулизм – это расстройство сна, при котором человек может выполнять действия, не осознавая их, причины которого еще не до конца изучены.
- Хотя будить лунатиков не опасно, это может вызвать дезориентацию, поэтому лучше спокойно вернуть их в постель.
- Факторы, способствующие сновидению, включают стресс, недосыпание, употребление алкоголя или наркотиков, а также определенные медицинские состояния.
Сновидение, или сомнамбулизм – нарушением сна, при котором тело активируется, но сознание остается в состоянии сна. В результате человек может ходить, одеваться, разговаривать, не осознавая своих действий.
Чаще всего это происходит в первые несколько часов после засыпания, когда наступает глубокая фаза сна. По статистике, около 7% людей сталкиваются с этим явлением, причем чаще всего это дети, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.
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Причины сновидства
Точные причины сомнамбулизма до сих пор неизвестны, но считается, что наследственность играет важную роль. Если кто-то из членов семьи страдает сновидением, то вероятность его развития возрастает. Кроме этого, сновидение чаще проявляется у детей и подростков, что может быть связано с возрастными особенностями.
Приступ сновидства может произойти в любое время, даже во время дневного сна, и на полнолуние это, вопреки мифам, не влияет.
Факторы, способствующие сновидству:
- недосыпание;
- высокий уровень стресса или тревожности;
- лихорадка или высокая температура;
- злоупотребление алкоголем;
- употребление наркотических веществ;
- нарушение режима сна;
- побочные эффекты некоторых лекарств (например, успокоительных);
- проблемы с дыханием во сне (например, апноэ);
- синдром беспокойных ног.
Опасность сновидства
Основная угроза заключается в том, что человек может случайно навредить себе или другим, особенно выполняя сложные действия – выходя из дома, готовя еду или управляя автомобилем.
Для предотвращения возможных рисков важно соблюдать меры безопасности:
- убрать опасные и хрупкие предметы;
- использовать газовые плиты с функцией автоматического выключения;
- убрать провода и коврики, скользящие, чтобы избежать падений;
- закрепить мебель;
- тщательно закрывать двери и окна на ночь.
Если вы сами склонны к сновидения, предупредите близких, чтобы они знали, как реагировать в таких ситуациях.
Нельзя будить лунатиков?
Существует миф, что пробуждение лунатика может вызвать сердечный приступ, но это неправда. Человека можно разбудить, однако это может вызвать у него дезориентацию. Гуманнее просто провести его обратно в кровать, не пугая и не крича.
Если разбудить человека после эпизода, это может помочь предотвратить повторное сновидение в течение этого цикла глубокого сна.
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