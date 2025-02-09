Чи всі бачать сни

Дослідження доводять, що майже кожна людина має сновидіння, навіть якщо не пам’ятає їх. Це підтверджують експерименти в лабораторіях сну: якщо розбудити людину під час певної фази, вона зможе пригадати свої сни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Popular Science.

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Доцентка психології та нейронауки Університету Фурмана (США) Ерін Вамслі зазначає, що більшість людей можуть пригадати щонайменше один сон за ніч, якщо прокинулися в потрібний момент. Однак є винятки – люди з пошкодженнями головного мозку або неврологічними захворюваннями можуть не мати сновидінь.

Чому ми забуваємо сни

Спогади про сни зазвичай короткочасні. Люди частіше пам’ятають сни, якщо прокидаються під час або одразу після сновидіння. Якщо ж не приділити увагу побаченому, інформація швидко зникає.

На це впливають нейромедіатори: під час сну змінюється їхня активність, що може впливати на процес запам’ятовування.

Фаза сну і спосіб пробудження – важливі фактори

Сон має кілька фаз: швидкий (REM) та три періоди повільного сну. Найяскравіші та найдовші сни зазвичай трапляються під час фази швидкого сну.

Вчені визначили, що ймовірність запам’ятати сон найвища, якщо людина прокидається саме в цей момент. Якщо пробудження сталося під час фази REM, шанси пригадати сон сягають 80%, тоді як при інших стадіях – близько 50%.

Також важливий час пробудження. Вранці мозкова активність зростає, і сновидіння здаються більш яскравими. Однак будильник може завадити цьому процесу: різке пробудження підвищує рівень кортизолу і зменшує шанси запам’ятати сни.

Чому одні люди запам’ятовують сни краще за інших

На це можуть впливати різні фактори:

Емоційність сновидінь – сильні емоції сприяють кращому запам’ятовуванню.

Рівень відкритості особистості – люди, які мають високі показники за цією характеристикою (за тестом "Великої п’ятірки"), краще пам’ятають сни.

Структура мозку – у деяких людей мозок схильний краще фіксувати сновидіння.

Оскільки немає єдиного способу зафіксувати сновидіння в реальному часі, науковці покладаються на спогади людей. Дослідження показують, що сни тісно пов’язані з пам’яттю та емоційним станом.

Зокрема, експеримент 2024 року підтвердив, що позитивні сни покращують настрій наступного дня, а люди, які частіше запам’ятовують свої сновидіння, демонструють стабільніші емоційні реакції.