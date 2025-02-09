Все ли видят сны

Исследования доказывают, что почти каждый человек имеет сновидения, даже если не помнит их. Это подтверждают эксперименты в лабораториях сна: если разбудить человека во время определенной фазы, он сможет вспомнить свои сны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

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Доцент психологии и нейронауки Университета Фурмана (США) Эрин Вамсли отмечает, что большинство людей могут вспомнить как минимум один сон за ночь, если проснулись в нужный момент. Однако есть исключения – люди с повреждениями головного мозга или неврологическими заболеваниями могут не иметь сновидений.

Почему мы забываем сны

Воспоминания о снах обычно кратковременные. Люди чаще помнят сны, если просыпаются во время или сразу после сновидения. Если же не уделить внимание увиденному, информация быстро исчезает.

На это влияют нейромедиаторы: во время сна меняется их активность, что может влиять на процесс запоминания.

Фаза сна и способ пробуждения – важные факторы

Сон имеет несколько фаз: быстрый (REM) и три периода медленного сна. Самые яркие и длинные сны обычно случаются во время фазы быстрого сна.

Ученые определили, что вероятность запомнить сон самая высокая, если человек просыпается именно в этот момент. Если пробуждение произошло во время фазы REM, шансы вспомнить сон достигают 80%, тогда как при других стадиях – около 50%.

Также важно время пробуждения. Утром мозговая активность возрастает, и сновидения кажутся более яркими. Однако будильник может помешать этому процессу: резкое пробуждение повышает уровень кортизола и уменьшает шансы запомнить сны.

Почему одни люди запоминают сны лучше других

На это могут влиять разные факторы:

Эмоциональность сновидений – сильные эмоции способствуют лучшему запоминанию.

Уровень открытости личности – люди, которые имеют высокие показатели по этой характеристике (по тесту "Большой пятерки"), лучше помнят сны.

Структура мозга – у некоторых людей мозг склонен лучше фиксировать сновидения.

Поскольку нет единого способа зафиксировать сновидения в реальном времени, ученые полагаются на воспоминания людей. Исследования показывают, что сны тесно связаны с памятью и эмоциональным состоянием.

В частности, эксперимент 2024 года подтвердил, что положительные сны улучшают настроение на следующий день, а люди, которые чаще запоминают свои сновидения, демонстрируют стабильные эмоциональные реакции.