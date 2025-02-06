У світі понад 280 мільйонів людей страждають від депресії, і цей стан впливає на харчові звички, повідомляє 24 Канал з посиланням на Psychological Medicine.

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Вчені з Університетської клініки імені Бонна виявили, що, попри зниження апетиту, у пацієнтів із депресією посилюється бажання споживати вуглеводи.

Під час депресія хочеться солодкого

Раніше вважалося, що сильна депресія пригнічує апетит. Утім, нове дослідження показало, що навіть за загального зниження апетиту пацієнти надають перевагу вуглеводній їжі, такій як солодощі. Особливо привабливими для них є продукти, що поєднують вуглеводи та жири, наприклад молочний шоколад.

Ці висновки є важливими, оскільки вуглеводи активують систему винагороди в мозку інакше, ніж жири та білки. Це може пояснити, чому під час депресії люди більше тягнуться до солодкого: мозок таким чином намагається отримати "дофаміновий заряд" для покращення настрою.

Ми з’ясували, що потяг до вуглеводів не залежить від загального апетиту, як припускали раніше,

– зазначає Ліллі Турн, одна з авторок дослідження.

Внесок у терапію депресії

Вчені пропонують враховувати харчові вподобання пацієнтів під час лікування депресії. Якщо зміни в раціоні можуть впливати на стан хворих, можливо, спеціалізоване харчування стане частиною комплексної терапії.

"Перспективним напрямом видається лікування, спрямоване на взаємозв’язок кишківника та мозку. Дані свідчать про те, що харчування або приймання пробіотиків здатні мати антидепресивний ефект", – пояснив професор Нільс-Кройєр, провідний автор дослідження.