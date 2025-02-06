В мире более 280 миллионов человек страдают от депрессии, и это состояние влияет на пищевые привычки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Psychological Medicine.

Также на тему Микропластик в мозге: новая тревожная статистика за последние 8 лет

Ученые из Университетской клиники имени Бонна обнаружили, что, несмотря на снижение аппетита, у пациентов с депрессией усиливается желание потреблять углеводы.

Во время депрессия хочется сладкого

Ранее считалось, что сильная депрессия подавляет аппетит. Впрочем, новое исследование показало, что даже при общем снижении аппетита пациенты предпочитают углеводную пищу, такую как сладости. Особенно привлекательными для них являются продукты, сочетающие углеводы и жиры, например молочный шоколад.

Эти выводы важны, поскольку углеводы активируют систему вознаграждения в мозге иначе, чем жиры и белки. Это может объяснить, почему во время депрессии люди больше тянутся к сладкому: мозг таким образом пытается получить "дофаминовый заряд" для улучшения настроения.

Мы выяснили, что тяга к углеводам не зависит от общего аппетита, как предполагали ранее,

– отмечает Лилли Турн, одна из авторов исследования.

Вклад в терапию депрессии

Ученые предлагают учитывать пищевые предпочтения пациентов при лечении депрессии. Если изменения в рационе могут влиять на состояние больных, возможно, специализированное питание станет частью комплексной терапии.

"Перспективным направлением представляется лечение, направленное на взаимосвязь кишечника и мозга. Данные свидетельствуют о том, что питание или прием пробиотиков способны иметь антидепрессивный эффект", – объяснил профессор Нильс-Кройер, ведущий автор исследования.