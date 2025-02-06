Що відомо про нові тривожні дані

Група вчених проаналізувала зразки тканин мозку, печінки та нирок людей, які померли у 2016 та 2024 роках у Нью-Мексико (Мексика). Результати дослідження нещодавно опублікували в Nature Medicine, інформує 24 Канал.

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Дослідження показало, що мікрочастинки пластику присутні у всіх органах, проте їхня концентрація була найбільшою саме в головному мозку.

Щоб простежити тенденцію змін, вчені вивчили зразки мозкової тканини людей, які померли в період із 1997 по 2013 рік у США.

Виявилося, що рівень мікропластику в мозку людей зріс на 50% за останні 8 років.

Що саме знайшли в мозковій тканині

Найпоширенішими були нанорозмірні уламки та пластівці пластику. При цьому, вік, стать, етнічне походження чи причина смерті людини не впливали на рівень забруднення.

Поліетилен виявився домінуючим видом мікропластику (приблизно 75% від загального обсягу). Його широко використовують у виробництві пакетів і упаковок для харчових продуктів.

Які наслідки для здоров’я

Автори дослідження зауважили, що необхідно детальніше вивчити, як мікропластик потрапляє в організм, як він накопичується і як може впливати на мозкову діяльність.

"Ріст рівня мікропластику у людському організмі прямо відображає масштаби його виробництва у світі", – пояснила професорка Тамара Гелловей з Університету Екстера.

Вона вважє, що зменшення забруднення навколишнього середовища мікропластиком могло б знизити й рівень його впливу на людину.

Це дослідження вкотре підтверджує необхідність пошуку екологічних альтернатив пластику та зменшення його використання в повсякденному житті.