За статистикою, до 70% випадків аденокарциноми – найпоширенішого різновиду раку легень – спричинені саме цим фактором. Такі висновки зроблено у дослідженні, яке було опубліковане у медичному журналі Lancet Respiratory Medicine, повідомляє 24 Канал.

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Кількість хворих на рак легень серед некурців зростає

Серед людей, які ніколи не курили, рак легень зазвичай виявляється у формі аденокарциноми. Це підтип захворювання, який став найбільш поширеним як серед чоловіків, так і серед жінок у глобальному масштабі. Науковці вказують, що у 2022 році приблизно 200 тисяч випадків цієї форми раку можна було пов’язати з забрудненням повітря.

Цей різновид онкологічного захворювання найбільш поширений у країнах Східної Азії, зокрема в Китаї.

Зменшення кількості курців, яке спостерігається у таких країнах, як Велика Британія та США, призводить до збільшення відсотка випадків раку легень серед людей, які ніколи не курили,

– підкреслив доктор Фредді Брей.

Брудне повітря все частіше викликає рак легенів

Дослідники продовжують знаходити нові докази, що підтверджують зв’язок між брудним повітрям і ризиком розвитку аденокарциноми. За даними досліджень, аденокарцинома становить до 70% усіх випадків раку легень серед тих, хто не курив.

Протягом останніх чотирьох десятиліть у більшості країн поширеність раку легень серед чоловіків зменшується, але серед жінок, навпаки, показники зростають. У 2022 році ця хвороба вразила 2,5 мільйона людей, з яких 1,6 мільйона – чоловіки, а близько 900 тисяч – жінки.

Науковці звертають увагу на те, що зміни у технологіях виробництва сигарет, поведінка курців та зростання рівня забруднення атмосфери значно впливають на розподіл захворюваності за підтипами раку.

"Це дослідження дозволяє краще зрозуміти, як змінюються фактори ризику і саме захворювання. Ці висновки допоможуть розробити ефективні стратегії профілактики, такі як зниження поширеності куріння та боротьба із забрудненням повітря", – зазначив доктор Брей.

Фахівці також закликають жінок ретельно стежити за симптомами раку легень і приділяти цьому не менше уваги, ніж перевіркам на рак молочної залози.