Зокрема тих, хто має дефіцитну спеціальність та пройшов підготовку за військово-обліковими спеціальностями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Хто з медичних працівників втратить бронювання

За даними Міноборони, запит щодо розбронювання медиків не є масовим і стосується тільки обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України, зокрема Сухопутних військ.

У зв'язку з цим бронювання можуть втратити:

санітарні інструктори (медичні сестри й брати);

фельдшери;

військовозобов’язані особи офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

У Міноборони кажуть, що причиною такого запиту є системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділах. Окрім цього, після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу.

Там додають, що рішення про розбронювання стосуватиметься лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати контракт терміном на один рік і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення.

Зауважимо, що військовослужбовці, які проходять військову службу за таким контрактом, звільняються з неї у зв’язку з закінченням строку контракту, якщо не висловили бажання продовжити його.