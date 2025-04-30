Під час робочої наради під головуванням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я обговорювали питання зняття броні з медиків для їх можливої участі в оборонній сфері, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

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Розбронювання медиків

Запит на це надійшов від Міністерства оборони України та Командування Медичних сил ЗСУ.

На початку року уряд ухвалив рішення щодо бронювання 100% працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності.

Втім, для посилення медичного складу у Збройних Силах України створено механізм часткового розбронювання. Він стосується тільки тих фахівців, чия допомога є надзвичайно важливою для військових.

Наразі Міністерство охорони здоров’я спільно з регіональними департаментами займається уточненням списків медичних працівників, яких можуть зняти з броні для виконання завдань у військовій сфері.

Інші питання, які обговорювали на нараді