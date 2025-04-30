В частности тех, кто имеет дефицитную специальность и прошел подготовку по военно-учетным специальностям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Кто из медицинских работников потеряет бронирование

По данным Минобороны, запрос о разбронировании медиков не является массовым и касается только ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас являются критически необходимыми для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины, в частности Сухопутных войск.

В связи с этим бронирование могут потерять:

санитарные инструкторы (медицинские сестры и братья);

фельдшеры;

военнообязанные лица офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" и некоторых других специальностей, которых планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на 1 год.

В Минобороны говорят, что причиной такого запроса является системная нехватка медицинских кадров в медицинских подразделениях. Кроме этого, после вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за недостатка квалифицированного медицинского персонала.

Там добавляют, что решение о разбронировании будет касаться только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать контракт сроком на один год и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении.

Заметим, что военнослужащие, которые проходят военную службу по такому контракту, увольняются с нее в связи с окончанием срока контракта, если не выразили желание продлить его.