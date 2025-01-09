Що таке шунтування та як відбувається операція

Аортокоронарне шунтування (АКШ) – це медична процедура, спрямована на створення обхідного шляху для кровообігу при наявності ураження коронарної артерії.

Ця операція застосовується, коли відновлення пошкодженої артерії за допомогою черезшкірного коронарного втручання стає неможливим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of the American Heart Association.

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Етапи проведення шунтування

Основна мета аортокоронарного шунтування полягає в створенні шунта – додаткового шляху для циркуляції крові навколо ураженої судини. Процес операції включає кілька ключових етапів:

Підготовка пацієнта. Перед втручанням вводять гепарин – засіб, що запобігає утворенню тромбів, що дозволяє знизити ризик утворення згустків під час операції. Відкриття грудної клітини. Хірург отримує доступ до серця, здійснюючи розріз по середній лінії грудини. Застосування апарата штучного кровообігу (АШК). Пацієнта підключають до цього апарату, який тимчасово бере на себе функції серця і легень, дозволяючи хірургові зупинити серце для проведення операції. Зупинка серця. Серцева діяльність зупиняється шляхом введення кардіоплегічного розчину, який захищає серцевий м’яз і зменшує його потребу в кисні. Шунтування. Хірург бере сегмент вени або артерії з іншої частини тіла (найчастіше з нижньої кінцівки або грудної артерії) і використовує його для створення обхідного шляху навколо заблокованої коронарної артерії. Один кінець шунта з’єднується з коронарною артерією нижче місця оклюзії, а інший – з аортою. Відновлення серцевої діяльності та закриття грудної клітини. Серце знову запускається, пацієнта відключають від апарата штучного кровообігу, грудна клітина закривається, після чого починається процес відновлення. Реабілітація. Після операції починається тривалий відновний період, який включає медикаментозне лікування, зміни в способі життя та фізичну реабілітацію.

Зазвичай тривалість стаціонарного лікування становить 4 – 5 днів, але у випадку ускладнень або супутніх захворювань цей термін може бути збільшений.

Показання до операції

Аортокоронарне шунтування вважається "переважним" варіантом при середньому або високому ступені тяжкості захворювання, навіть для пацієнтів з симптомами ішемії, які не отримують антиангінальну терапію. Аортокоронарне шунтування роблять:

усім пацієнтам, які проходять оптимальну медикаментозну терапію та мають клінічні прояви стенокардії;

при прогресуванні захворювання, коли ураження двох судин перекидається на третю, що негативно впливає на функції лівого шлуночка (фракція викиду <45%).

Мінімально інвазивне аортокоронарне шунтування

Досягнення в області АКШ дозволили уникнути необхідності в традиційному розрізі грудної клітини, що знижує рівень болю і ризик ускладнень з боку дихальної системи, а також запобігає утворенню великих рубців. Мінімально інвазивні методи АКШ забезпечують доступ до серця через невеликі розрізи, використовуючи ендоскопічну роботизовану хірургію та комп'ютерні системи для телеманіпуляції.