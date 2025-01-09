Ця операція застосовується, коли відновлення пошкодженої артерії за допомогою черезшкірного коронарного втручання стає неможливим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of the American Heart Association.
Також на тему Низький тиск: наскільки це небезпечно
Етапи проведення шунтування
Основна мета аортокоронарного шунтування полягає в створенні шунта – додаткового шляху для циркуляції крові навколо ураженої судини. Процес операції включає кілька ключових етапів:
- Підготовка пацієнта. Перед втручанням вводять гепарин – засіб, що запобігає утворенню тромбів, що дозволяє знизити ризик утворення згустків під час операції.
- Відкриття грудної клітини. Хірург отримує доступ до серця, здійснюючи розріз по середній лінії грудини.
- Застосування апарата штучного кровообігу (АШК). Пацієнта підключають до цього апарату, який тимчасово бере на себе функції серця і легень, дозволяючи хірургові зупинити серце для проведення операції.
- Зупинка серця. Серцева діяльність зупиняється шляхом введення кардіоплегічного розчину, який захищає серцевий м’яз і зменшує його потребу в кисні.
- Шунтування. Хірург бере сегмент вени або артерії з іншої частини тіла (найчастіше з нижньої кінцівки або грудної артерії) і використовує його для створення обхідного шляху навколо заблокованої коронарної артерії. Один кінець шунта з’єднується з коронарною артерією нижче місця оклюзії, а інший – з аортою.
- Відновлення серцевої діяльності та закриття грудної клітини. Серце знову запускається, пацієнта відключають від апарата штучного кровообігу, грудна клітина закривається, після чого починається процес відновлення.
- Реабілітація. Після операції починається тривалий відновний період, який включає медикаментозне лікування, зміни в способі життя та фізичну реабілітацію.
Зазвичай тривалість стаціонарного лікування становить 4 – 5 днів, але у випадку ускладнень або супутніх захворювань цей термін може бути збільшений.
Показання до операції
Аортокоронарне шунтування вважається "переважним" варіантом при середньому або високому ступені тяжкості захворювання, навіть для пацієнтів з симптомами ішемії, які не отримують антиангінальну терапію. Аортокоронарне шунтування роблять:
- усім пацієнтам, які проходять оптимальну медикаментозну терапію та мають клінічні прояви стенокардії;
- при прогресуванні захворювання, коли ураження двох судин перекидається на третю, що негативно впливає на функції лівого шлуночка (фракція викиду <45%).
Мінімально інвазивне аортокоронарне шунтування
Досягнення в області АКШ дозволили уникнути необхідності в традиційному розрізі грудної клітини, що знижує рівень болю і ризик ускладнень з боку дихальної системи, а також запобігає утворенню великих рубців. Мінімально інвазивні методи АКШ забезпечують доступ до серця через невеликі розрізи, використовуючи ендоскопічну роботизовану хірургію та комп'ютерні системи для телеманіпуляції.