Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. Він вимірюється в міліметрах ртутного стовпа і має два показники. Систолічний тиск, або верхній, показує тиск в артеріях у момент, коли серце скорочується і виганяє кров. Діастолічний, або нижній, відображає тиск в артеріях під час розслаблення серцевого м'яза, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.
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Симптоми низького тиску
Гіпотонія, або знижений артеріальний тиск, фіксується при показниках нижче 90/60 мм рт. ст. Окрім зниження цих значень, гіпотонія може супроводжуватися такими симптомами:
- запаморочення;
- загальне нездужання;
- потемніння в очах;
- загальна слабкість;
- сплутаність свідомості;
- втрата свідомості.
Низький тиск вважається нормальним, якщо людина при цьому почувається добре і не має проблем зі здоров'ям, а також якщо знижений тиск є спадковим. У деяких людей артеріальний тиск може знижуватися з віком.
Серйозна гіпотонія може викликати шок, який проявляється такими симптомами:
- сплутаність свідомості (особливо у людей похилого віку);
- холодна, волога, бліда шкіра;
- прискорене й поверхневе дихання;
- слабкий, але частий пульс.
Причини зниженого тиску
Існує кілька видів гіпотонії (артеріальної гіпотензії):
- Ортостатична гіпотонія – спостерігається при різкому вставанні або зміні положення тіла.
- Постпрандіальна гіпотонія – після прийому їжі, коли кров спрямовується у травний тракт. У деяких випадках механізми, що підтримують нормальний тиск, можуть не спрацювати, що призводить до зниження тиску, запаморочення та втрати свідомості.
- Нервно-опосередкована гіпотонія – виникає після фізичної активності або тривалого стояння.
Медичні причини, що сприяють зниженню тиску:
- Недостаток поживних речовин – дефіцит вітаміну B12, фолієвої кислоти та заліза може викликати залізодефіцитну анемію, що призводить до недостатності гемоглобіну і, як наслідок, до недостатнього кровопостачання.
- Зневоднення.
- Втрата крові через травму або внутрішню кровотечу.
- Тяжкі інфекції, такі як сепсис, які можуть викликати різке падіння тиску.
- Вагітність.
- Серцево-судинні захворювання – аритмія, серцева недостатність.
- Ендокринні порушення – недостатність надниркових залоз, проблеми з щитовидною залозою, низький рівень цукру в крові та діабет.
- Тяжкі алергічні реакції, які можуть викликати проблеми з диханням, кропив'янку, свербіж і різке падіння тиску.
- Деякі ліки – діуретики, блокатори альфа і бета, трициклічні антидепресанти, препарати для лікування хвороби Паркінсона.
Коли потрібно звернутися до лікаря
Необхідно терміново звернутися за медичною допомогою в разі симптомів шоку. Також рекомендується консультація лікаря при частій втраті свідомості, нудоті або труднощах з концентрацією. Якщо людина з низьким тиском почувається добре, нічого робити не потрібно.