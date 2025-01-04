Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. Він вимірюється в міліметрах ртутного стовпа і має два показники. Систолічний тиск, або верхній, показує тиск в артеріях у момент, коли серце скорочується і виганяє кров. Діастолічний, або нижній, відображає тиск в артеріях під час розслаблення серцевого м'яза, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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Симптоми низького тиску

Гіпотонія, або знижений артеріальний тиск, фіксується при показниках нижче 90/60 мм рт. ст. Окрім зниження цих значень, гіпотонія може супроводжуватися такими симптомами:

запаморочення;

загальне нездужання;

потемніння в очах;

загальна слабкість;

сплутаність свідомості;

втрата свідомості.

Низький тиск вважається нормальним, якщо людина при цьому почувається добре і не має проблем зі здоров'ям, а також якщо знижений тиск є спадковим. У деяких людей артеріальний тиск може знижуватися з віком.

Серйозна гіпотонія може викликати шок, який проявляється такими симптомами:

сплутаність свідомості (особливо у людей похилого віку);

холодна, волога, бліда шкіра;

прискорене й поверхневе дихання;

слабкий, але частий пульс.

Причини зниженого тиску

Існує кілька видів гіпотонії (артеріальної гіпотензії):

Ортостатична гіпотонія – спостерігається при різкому вставанні або зміні положення тіла. Постпрандіальна гіпотонія – після прийому їжі, коли кров спрямовується у травний тракт. У деяких випадках механізми, що підтримують нормальний тиск, можуть не спрацювати, що призводить до зниження тиску, запаморочення та втрати свідомості. Нервно-опосередкована гіпотонія – виникає після фізичної активності або тривалого стояння.

Медичні причини, що сприяють зниженню тиску:

Недостаток поживних речовин – дефіцит вітаміну B12, фолієвої кислоти та заліза може викликати залізодефіцитну анемію, що призводить до недостатності гемоглобіну і, як наслідок, до недостатнього кровопостачання.

Зневоднення.

Втрата крові через травму або внутрішню кровотечу.

Тяжкі інфекції, такі як сепсис, які можуть викликати різке падіння тиску.

Вагітність.

Серцево-судинні захворювання – аритмія, серцева недостатність.

Ендокринні порушення – недостатність надниркових залоз, проблеми з щитовидною залозою, низький рівень цукру в крові та діабет.

Тяжкі алергічні реакції, які можуть викликати проблеми з диханням, кропив'янку, свербіж і різке падіння тиску.

Деякі ліки – діуретики, блокатори альфа і бета, трициклічні антидепресанти, препарати для лікування хвороби Паркінсона.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Необхідно терміново звернутися за медичною допомогою в разі симптомів шоку. Також рекомендується консультація лікаря при частій втраті свідомості, нудоті або труднощах з концентрацією. Якщо людина з низьким тиском почувається добре, нічого робити не потрібно.