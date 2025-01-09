Эта операция применяется, когда восстановление поврежденной артерии с помощью чрескожного коронарного вмешательства становится невозможным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

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Этапы проведения шунтирования

Основная цель аортокоронарного шунтирования заключается в создании шунта – дополнительного пути для циркуляции крови вокруг пораженного сосуда. Процесс операции включает несколько ключевых этапов:

Подготовка пациента. Перед вмешательством вводят гепарин – средство, предотвращающее образование тромбов, что позволяет снизить риск образования сгустков во время операции. Открытие грудной клетки. Хирург получает доступ к сердцу, осуществляя разрез по средней линии грудины. Применение аппарата искусственного кровообращения (АИК). Пациента подключают к этому аппарату, который временно берет на себя функции сердца и легких, позволяя хирургу остановить сердце для проведения операции. Остановка сердца. Сердечная деятельность останавливается путем введения кардиоплегического раствора, который защищает сердечную мышцу и уменьшает ее потребность в кислороде. Шунтирование. Хирург берет сегмент вены или артерии из другой части тела (чаще всего из нижней конечности или грудной артерии) и использует его для создания обходного пути вокруг заблокированной коронарной артерии. Один конец шунта соединяется с коронарной артерией ниже места окклюзии, а другой – с аортой. Восстановление сердечной деятельности и закрытие грудной клетки. Сердце снова запускается, пациента отключают от аппарата искусственного кровообращения, грудная клетка закрывается, после чего начинается процесс восстановления. Реабилитация. После операции начинается длительный восстановительный период, который включает медикаментозное лечение, изменения в образе жизни и физическую реабилитацию.

Обычно продолжительность стационарного лечения составляет 4 – 5 дней, но в случае осложнений или сопутствующих заболеваний этот срок может быть увеличен.

Показания к операции

Аортокоронарное шунтирование считается "предпочтительным" вариантом при средней или высокой степени тяжести заболевания, даже для пациентов с симптомами ишемии, которые не получают антиангинальную терапию. Аортокоронарное шунтирование делают:

всем пациентам, которые проходят оптимальную медикаментозную терапию и имеют клинические проявления стенокардии;

при прогрессировании заболевания, когда поражение двух сосудов перебрасывается на третий, что негативно влияет на функции левого желудочка (фракция выброса <45%).

Минимально инвазивное аортокоронарное шунтирование

Достижения в области АКШ позволили избежать необходимости в традиционном разрезе грудной клетки, что снижает уровень боли и риск осложнений со стороны дыхательной системы, а также предотвращает образование больших рубцов. Минимально инвазивные методы АКШ обеспечивают доступ к сердцу через небольшие разрезы, используя эндоскопическую роботизированную хирургию и компьютерные системы для телеманипуляции.