Результати дослідження опубліковані у Nature Aging, передає 24 Канал. Зокрема, дослідникам вдалось створити інструмент, який вимірює так званий "внутрішній потенціал" людини – сукупність розумових і фізичних характеристик, що визначають темп старіння та перспективу довгого, здорового життя.

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Створили тест на старіння організму

Ключем до такого вимірювання стали маркери метилювання ДНК — це хімічні "перемикачі", які регулюють активність генів. Вчені розробили новий тест DNAm IC, який аналізує ці патерни в зразках крові або слини.

Простий, неінвазивний і доступний – такий аналіз дозволяє оцінити, як працює організм "зсередини", порівняно з біологічним віком людини.

Цей тест показує не лише, скільки вам років, а й наскільки добре ви старієте. Це важливо для розуміння потреб у профілактиці та втручаннях,

– пояснив Томас Голланд, лікар і доцент Інституту здорового старіння в США.

Дослідження охопило понад тисячу учасників віком від 20 до 102 років. У кожного оцінили 5 основних компонентів здорового старіння:

когнітивну функцію (пам'ять, увага);

рухову активність;

сенсорні здібності (зір, слух);

психологічний стан;

життєздатність.

Що виявили вчені

Потім результати зіставили з біомаркерами в крові та слині. Як з'ясувалося, люди з високим рівнем внутрішнього потенціалу мали кращу функцію легень, міцніші кістки, швидшу ходу та загалом краще самопочуття. Найважливіше – вони в середньому жили на 5,5 років довше, ніж ті, у кого цей показник був нижчим.

За даними ВООЗ, збереження внутрішнього потенціалу передбачає зменшення впливу віку, травм і хронічних хвороб. Однак, нові дані вчені відкрили перспективу до ефективного інструменту, який точного відстежуватиме цей процес. Ба більше, потенційно, за його допомогою можна буде впливати на тривалість життя.