Результаты исследования опубликованы в Nature Aging, передает 24 Канал. В частности, исследователям удалось создать инструмент, который измеряет так называемый "внутренний потенциал" человека – совокупность умственных и физических характеристик, определяющих темп старения и перспективу долгой, здоровой жизни.
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Создали тест на старение организма
Ключом к такому измерению стали маркеры метилирования ДНК - это химические "переключатели", которые регулируют активность генов. Ученые разработали новый тест DNAm IC, который анализирует эти паттерны в образцах крови или слюны.
Простой, неинвазивный и доступный – такой анализ позволяет оценить, как работает организм "изнутри", по сравнению с биологическим возрастом человека.
Этот тест показывает не только, сколько вам лет, но и насколько хорошо вы стареете. Это важно для понимания потребностей в профилактике и вмешательствах,
– объяснил Томас Холланд, врач и доцент Института здорового старения в США.
Исследование охватило более тысячи участников в возрасте от 20 до 102 лет. У каждого оценили 5 основных компонентов здорового старения:
- когнитивную функцию (память, внимание);
- двигательную активность;
- сенсорные способности (зрение, слух);
- психологическое состояние;
- жизнеспособность.
Что обнаружили ученые
Затем результаты сопоставили с биомаркерами в крови и слюне. Как выяснилось, люди с высоким уровнем внутреннего потенциала имели лучшую функцию легких, крепкие кости, быструю походку и в целом лучшее самочувствие. Самое важное – они в среднем жили на 5,5 лет дольше, чем те, у кого этот показатель был ниже.
По данным ВОЗ, сохранение внутреннего потенциала предполагает уменьшение влияния возраста, травм и хронических болезней. Однако, новые данные ученые открыли перспективу к эффективному инструменту, который точного будет отслеживать этот процесс. Более того, потенциально, с его помощью можно будет влиять на продолжительность жизни.