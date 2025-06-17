Результаты исследования опубликованы в Nature Aging, передает 24 Канал. В частности, исследователям удалось создать инструмент, который измеряет так называемый "внутренний потенциал" человека – совокупность умственных и физических характеристик, определяющих темп старения и перспективу долгой, здоровой жизни.

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Создали тест на старение организма

Ключом к такому измерению стали маркеры метилирования ДНК - это химические "переключатели", которые регулируют активность генов. Ученые разработали новый тест DNAm IC, который анализирует эти паттерны в образцах крови или слюны.

Простой, неинвазивный и доступный – такой анализ позволяет оценить, как работает организм "изнутри", по сравнению с биологическим возрастом человека.

Этот тест показывает не только, сколько вам лет, но и насколько хорошо вы стареете. Это важно для понимания потребностей в профилактике и вмешательствах,

– объяснил Томас Холланд, врач и доцент Института здорового старения в США.

Исследование охватило более тысячи участников в возрасте от 20 до 102 лет. У каждого оценили 5 основных компонентов здорового старения:

когнитивную функцию (память, внимание);

двигательную активность;

сенсорные способности (зрение, слух);

психологическое состояние;

жизнеспособность.

Что обнаружили ученые

Затем результаты сопоставили с биомаркерами в крови и слюне. Как выяснилось, люди с высоким уровнем внутреннего потенциала имели лучшую функцию легких, крепкие кости, быструю походку и в целом лучшее самочувствие. Самое важное – они в среднем жили на 5,5 лет дольше, чем те, у кого этот показатель был ниже.

По данным ВОЗ, сохранение внутреннего потенциала предполагает уменьшение влияния возраста, травм и хронических болезней. Однако, новые данные ученые открыли перспективу к эффективному инструменту, который точного будет отслеживать этот процесс. Более того, потенциально, с его помощью можно будет влиять на продолжительность жизни.