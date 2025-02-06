Коли призначають аналіз калу на приховану кров

Крім того, аналіз проводять, якщо є підозри на захворювання шлунково-кишкового тракту. Це може бути в разі наявності таких симптомів, як біль у животі, слабкість або ректальні кровотечі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Аналіз може бути рекомендований при таких станах:

анемія;

коліт – запальний процес або подразнення в області товстої кишки;

колоректальний рак – злоякісне утворення, що розвивається в прямій чи товстій кишці;

геморой – розширені вени в прямій кишці або в області ануса;

поліпи в товстій кишці – утворення на слизовій оболонці товстої або прямої кишки;

виразкові ураження шлунка, тонкої або товстої кишки.

Як підготуватися до дослідження

На результати аналізу калу на приховану кров можуть вплинути харчі, лікарські препарати та добавки. Це може призвести до хибнопозитивних або хибнонегативних результатів. Щоб мінімізувати ризик помилок, важливо дотримуватися рекомендацій лікаря.

Приблизно за три дні до здачі аналізу лікар може попросити виключити:

певні овочі та фрукти, наприклад, броколі та ріпу;

червоне м'ясо;

добавки з вітаміном С;

знеболювальні засоби, такі як ібупрофен або аспірин.

Як проходить аналіз

Існує кілька різновидів аналізу калу на приховану кров.

Імунохімічний аналіз калу

Метод забору матеріалу залежить від використаного обладнання. Зазвичай потрібно зібрати зразок калу в спеціальний контейнер і відправити його в лабораторію. Цей вид аналізу є найбільш точним і не вимагає дотримання дієтичних обмежень перед здачею матеріалу.

Тест на приховану кров

Для цього аналізу використовують спеціальні тест-картки, які застосовують для нанесення мазків калу. Пацієнт збирає зразки з двох або трьох дефекацій у чистий контейнер, а потім переносить матеріал на картку за допомогою спеціальної палички. Висушені картки передаються в лабораторію.

Інтерпретація результатів

Негативний результат. Якщо кров у зразках не виявлена, результат вважається негативним. При середньому рівні ризику розвитку колоректального раку лікарі рекомендують повторювати дослідження щорічно.

Позитивний результат. Якщо в калі знайдені сліди крові, результат вважається позитивним. Для визначення джерела кровотечі може знадобитися додаткова діагностика, наприклад, проведення колоноскопії.