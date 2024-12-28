Група дослідників з Техаського університету A&M зробила значне відкриття щодо того, як регулярне вживання алкоголю знижує здатність мозку до навчання та адаптації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Advances.

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Нове дослідження впливу алкоголю

Етиловий спирт особливо негативно впливає на холінергічні інтернейрони, які відіграють ключову роль у регуляції сигналів ацетилхоліну, важливого для процесів навчання та мотивації.

Алкоголізм є глобальною проблемою, що торкається близько 400 мільйонів людей і викликає серйозні захворювання, такі як інсульт, рак, хвороби печінки та серцево-судинні розлади. Крім цього, він негативно впливає на когнітивні функції, включаючи порушення пам'яті, здатність до адаптації та навчання.

Холінергічні інтернейрони зазвичай функціонують за принципом "сплеск-уповільнення": короткий період активності змінюється паузою. Сплеск активності допомагає позбутися застарілої поведінки (згасання), а пауза необхідна для знаходження нових підходів (обернене навчання).

Алкоголь заважає навчанню

Дослідники встановили, що у мишей, які регулярно отримували алкоголь, цей патерн активності був менш виражений і відрізнявся короткими паузами. Таке відхилення вказує на погіршення ключових мозкових процесів, особливо оберненого навчання.

Обернене навчання є критично важливим аспектом когнітивної гнучкості, що дозволяє вивчати нову поведінку за змінених умов або правил. У ході цього дослідження вчені застосовували оптогенетику для маніпуляції певними нейронами, використовуючи світло для контролю їхньої активності, а генетично модифіковані біосенсори для відстеження виділення ацетилхоліну в реальному часі під час виконання завдань,

– зазначив доктор Джун Ванг, доцент Техаського університету A&M.

В майбутньому є перспектива розробки препаратів, які зможуть коректувати активність холінергічних нейронів, що, своєю чергою, допоможе відновити когнітивні функції.