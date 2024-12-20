Детальніше про причини виникнення головного болю після споживання червоного вина, розповідає 24 Канал з посиланням на дані досліджень.

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Можливі причини головного болю

Сульфіти: хибний міф

Сульфіти, які додають у вино для його збереження, давно опинилися під підозрою. На етикетках вина їх вміст часто вказують, що привертає додаткову увагу. Проте дослідження показують, що сульфіти навряд чи є причиною головного болю.

Цікаво, що білі вина містять порівнянну кількість сульфітів, але зазвичай не викликають таких симптомів. Ба більше, організм людини сам виробляє близько 700 мг сульфітів щодня в процесі обміну речовин, що значно перевищує дозу, яка потрапляє з одним келихом вина.

Біогенні аміни та таніни

Біогенні аміни, такі як гістамін і тирамін, які містяться у ферментованих продуктах, також вважаються можливими винуватцями. Проте їхня концентрація у вині зазвичай занадто низька, щоб викликати значні реакції.

Таніни, які надають червоним винам насиченого смаку, також викликають питання. Вони присутні в багатьох продуктах, таких як чай або шоколад, але ці продукти рідко викликають головний біль, що ставить під сумнів їхню роль.

Фенольні сполуки і червоне вино

Важливо! Основною причиною головного болю можуть бути фенольні сполуки, які взаємодіють із метаболізмом алкоголю в організмі.

Ключовим чинником є уповільнення розщеплення ацетальдегіду — токсичної речовини, яка утворюється в процесі метаболізму алкоголю. Однією з фенольних сполук, що впливає на цей процес, є кверцетин, який міститься у шкірці винограду.

Червоне вино має більший вміст кверцетину, ніж біле, через триваліший процес ферментації зі шкіркою. Експерименти показали, що кверцетин і його похідні можуть сповільнювати роботу ферменту ALDH, що сприяє накопиченню ацетальдегіду, викликаючи запалення і головний біль.

Як уникнути головного болю після червоного вина

Обирайте легші вина

У легших і недорогих сортах червоного вина вміст кверцетину зазвичай нижчий, оскільки виноград, із якого вони виготовляються, отримує менше сонячного світла.

Слідкуйте за кількістю випитого

Надмірне вживання вина збільшує ймовірність негативних наслідків, незалежно від його складу.

Звертайте увагу на власні реакції

У кожної людини організм реагує на червоне вино по-різному. Якщо певний сорт викликає дискомфорт, краще уникати його в майбутньому.

Головний біль після червоного вина має багатофакторну природу, і фенольні сполуки можуть бути ключовою причиною. Усвідомлений вибір вина та помірність у його споживанні допоможуть уникнути неприємних симптомів.