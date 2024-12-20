Детальніше про причини виникнення головного болю після споживання червоного вина, розповідає 24 Канал з посиланням на дані досліджень.

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Можливі причини головного болю

Сульфіти: хибний міф

Сульфіти, які додають у вино для його збереження, давно опинилися під підозрою. На етикетках вина їх вміст часто вказують, що привертає додаткову увагу. Проте дослідження показують, що сульфіти навряд чи є причиною головного болю.

Цікаво, що білі вина містять порівнянну кількість сульфітів, але зазвичай не викликають таких симптомів. Ба більше, організм людини сам виробляє близько 700 мг сульфітів щодня в процесі обміну речовин, що значно перевищує дозу, яка потрапляє з одним келихом вина.

Біогенні аміни та таніни

Біогенні аміни, такі як гістамін і тирамін, які містяться у ферментованих продуктах, також вважаються можливими винуватцями. Проте їхня концентрація у вині зазвичай занадто низька, щоб викликати значні реакції.

Таніни, які надають червоним винам насиченого смаку, також викликають питання. Вони присутні в багатьох продуктах, таких як чай або шоколад, але ці продукти рідко викликають головний біль, що ставить під сумнів їхню роль.

Фенольні сполуки і червоне вино

Важливо! Основною причиною головного болю можуть бути фенольні сполуки, які взаємодіють із метаболізмом алкоголю в організмі.

Ключовим чинником є уповільнення розщеплення ацетальдегіду — токсичної речовини, яка утворюється в процесі метаболізму алкоголю. Однією з фенольних сполук, що впливає на цей процес, є кверцетин, який міститься у шкірці винограду.

Червоне вино має більший вміст кверцетину, ніж біле, через триваліший процес ферментації зі шкіркою. Експерименти показали, що кверцетин і його похідні можуть сповільнювати роботу ферменту ALDH, що сприяє накопиченню ацетальдегіду, викликаючи запалення і головний біль.

Як уникнути головного болю після червоного вина

  • Обирайте легші вина

У легших і недорогих сортах червоного вина вміст кверцетину зазвичай нижчий, оскільки виноград, із якого вони виготовляються, отримує менше сонячного світла.

  • Слідкуйте за кількістю випитого

Надмірне вживання вина збільшує ймовірність негативних наслідків, незалежно від його складу.

  • Звертайте увагу на власні реакції

У кожної людини організм реагує на червоне вино по-різному. Якщо певний сорт викликає дискомфорт, краще уникати його в майбутньому.

Головний біль після червоного вина має багатофакторну природу, і фенольні сполуки можуть бути ключовою причиною. Усвідомлений вибір вина та помірність у його споживанні допоможуть уникнути неприємних симптомів.