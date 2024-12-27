Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Цей термін не є медичним діагнозом, але він описує симптоми, які виникають у деяких людей після того, як їх в оселі з'являється ялинка. Розповідаємо, чому так стається і як уникнути неприємних наслідків.

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Що викликає синдром різдвяної ялинки

Основною причиною симптомів є алергени, які можуть потрапити в будинок разом із ялинкою. Алерголог Девон Престон пояснює, що ялинка приносить із собою пил, пилок, цвіль, смоли (каніфоль), послід комах або навіть залишки пестицидів.

Також подразниками можуть стати:

аерозольний штучний сніг (флокінг);

ароматичні свічки;

сезонні рослини та каміни

Як проявляється синдром

Симптоми синдрому різдвяної ялинки закладеність носа, чхання та нежить;

свербіж і почервоніння очей;

кашель, хрипи та першіння в горлі;

висипи або набряки на шкірі. У тяжких випадках можуть виникнути задишка, набряк язика або прискорене серцебиття. У таких ситуаціях важливо негайно звернутися до лікаря.

Щоб уникнути неприємних реакцій, передусім потрібно вибрати правильну ялинку. Наприклад, якщо ви визначили, що у вас алергія на сосну, краще обрати штучну ялинку або розглянути варіанти з ялиці чи кипариса.

Перед тим як поставити ялинку в кімнаті, струсіть її і промийте водою, щоб видалити пил та алергени.

Також варто виключити інші фактори алергії. Адже погіршення стану може статись не обов'язково через дерево. Наприклад, ваші прикраси можуть покритись пилом. Тому, ялинкові прикраси теж слід промити.

Додаткові поради

Використовувати очищувач повітря. Він допоможе зменшити концентрацію алергенів у приміщенні.

Після встановлення ялинки прийміть душ і змініть одяг, щоб алергени не залишалися на тілі.

Правильно зберігайти штучну ялинку. Після свят пакуйте її в герметичний контейнер, щоб уникнути накопичення пилу та цвілі.

Вчасно викидайте живу ялинку – чим довше дерево стоїть у домі, тим більше алергенів воно може виділяти.

Порада. Якщо після встановлення ялинки ви помітили симптоми алергії, обмежте контакт із подразниками та зверніться до лікаря за консультацією. У майбутньому враховуйте ці прості рекомендації, щоб насолоджуватися святами без дискомфорту.