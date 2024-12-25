Попри зимові хмари, сонячні промені все ж досягають поверхні землі. Навіть у похмурі дні світло від сонця проникає крізь хмари, забезпечуючи денне освітлення. Повністю позбавлені сонячного світла лише регіони, де спостерігається полярна ніч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Брак вітаміну D

Сонце не лише приносить тепло. Коли його промені торкаються шкіри, в організмі починається синтез вітаміну D. Цей вітамін відіграє ключову роль в засвоєнні кальцію та фосфатів, що особливо важливо для здоров’я кісток, м’язів і зубів.

Окрім сонячного світла, вітамін D можна отримати з їжі: він є у жирній рибі (лосось, скумбрія, оселедець, сардини), червоному м’ясі, печінці, яєчних жовтках та збагачених продуктах (молоко, закуски, готові сніданки). Для жителів північних широт з жовтня по березень рекомендується приймати вітамін D у добавках.

Зимою буває сумно і хочеться залишатися в ліжку

Можливо, це тимчасовий спад настрою через проблеми на роботі або брак сну. Серйознішою причиною може бути сезонний афективний розлад (САР) – один із видів депресії. Дослідження показують, що брак сонячного світла знижує рівень серотоніну, що відповідає за настрій і апетит, і підвищує рівень мелатоніну, який регулює цикл сну.

Люди, які страждають на САР, можуть відчувати почуття провини, відчаю та безпорадності, а також дратівливість, відсутність інтересу до життя, втому, сонливість і збільшення апетиту. САР діагностується спеціалістом і лікується зміною способу життя, фототерапією та іноді антидепресантами. До групи ризику входять люди з депресією, біполярним розладом, а також ті, хто живе в північних регіонах.

Темрява і холод не сприяють бажанню виходити на вулицю, що призводить до того, що взимку ми проводимо багато часу вдома. Брак фізичної активності і свіже повітря можуть викликати втому.

Як пережити зиму без шкоди для здоров’я

Зимою життя сповільнюється – це природно. Не варто очікувати від організму такої ж активності, як в сонячний літній ранок. Зимова темрява триває всього кілька місяців: хоча вона може бути неприємною, серйозної шкоди здоров’ю не завдає, особливо якщо регулярно гуляти на свіжому повітрі, займатися фізичною активністю та стежити за збалансованим харчуванням, щоб у раціоні обов’язково були фрукти, овочі та білок.

Щоб створити затишну атмосферу взимку в домі, збільшіть кількість джерел світла, зволожуйте повітря, заведіть кілька рослин і підтримуйте комфортну температуру (близько 18 градусів) для хорошого сну.