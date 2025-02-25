Наразі поліцейські спільно з адміністрацією навчального закладу проводять розслідування, щоб з’ясувати обставини події. Про це повідомила пресслужба Камінь-Каширського районного відділу поліції, передає 24 Канал.

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Отруєння в гімназії

За даними правоохоронців, інцидент трапився вранці 24 лютого. Під час урочистої хвилини мовчання учні почали скаржитися на погане самопочуття, а двоє з них втратили свідомість.

Чотирьох школярів із симптомами отруєння терміново доставили до лікарні, ще четверо були доправлені до медзакладу їхніми батьками. На цей час експерти проводять дослідження, щоб визначити можливу причину інтоксикації.

Дітей нічого не повʼязує

Учні тільки прийшли до школи, розпочалася урочиста лінійка, і тоді двоє дітей знепритомніли. Поки їм надавали допомогу, ще кільком гімназистам стало зле. Вони трусилися, скаржились на головний біль і нудоту. Усіх учнів мало, що повʼязує: вони з різних класів та різної вікової категорії, тому причину отруєння наразі зʼясовують,

– розповіла ZAXID.NET директорка гімназії Вікторія Потапчук.

Директорка також зазначила, що усім постраждалим учням надали необхідну медичну допомогу, і вони перебувають у свідомому стані. Нові випадки погіршення здоров’я серед школярів не зафіксовані. На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які продовжують встановлювати причини інциденту.