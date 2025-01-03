Тобто свинець – винуватець понад 80% усіх психічних хвороб, виявлених за останні 75 років. Дослідження опубліковано в Журналі дитячої психології та психіатрії, інформує 24 Канал.
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Деталі дослідження
Дослідження охоплює період із 1940 по 2015 рік, коли рівень свинцю в крові дітей значно змінювався залежно від екологічної політики. Найбільший ризик зафіксували серед тих, хто народився в період пікового використання свинцевого бензину — з середини 1960-х до середини 1970-х років.
- Народжені між 1966 і 1970 роками зазнали найбільшого впливу та стикаються з найбільшим тягарем психічних захворювань.
- Діти, народжені в 1940-х і після 2015 року, мали найменший рівень впливу свинцю, що відображає поступове зменшення використання свинцевих продуктів і посилення екологічного контролю.
Чим небезпечний свинець
Згідно з даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), не існує безпечного рівня свинцю.
Навіть у невеликих кількостях свинець може викликати:
- когнітивні порушення, зокрема зниження IQ;
- поведінкові розлади, такі як синдром дефіциту уваги/гіперактивності (СДУГ);
- психічні захворювання, зокрема депресію, тривожність і навіть шизофренію.
Джерела свинцю
Попри те, що свинцевий бензин давно заборонено, проблема не зникла. Свинець продовжує впливати на здоров'я людей через інші джерела:
- старі будинки, збудовані до 1978 року, де фарба та пил можуть містити свинець;
- забруднений ґрунт поблизу доріг і промислових зон;
- старі водопровідні труби, що спричиняють забруднення питної води;
- імпортні іграшки та продукти, у яких можуть бути залишки свинцю.
Як зменшити вплив свинцю на організм
Науковці та лікарі наголошують, що навіть невеликі зміни у повсякденному житті можуть суттєво знизити вплив свинцю та покращити психічне здоров'я. Психологиня та соціологиня Аріба Шакеб радить:
- фільтрувати воду, щоб видалити домішки свинцю;
- збагачувати раціон поживними речовинами, які стимулюють мозок;
- уникати місць із високим рівнем забруднення, наприклад завантажених автотранспортом міських районів.