Тобто свинець – винуватець понад 80% усіх психічних хвороб, виявлених за останні 75 років. Дослідження опубліковано в Журналі дитячої психології та психіатрії, інформує 24 Канал.

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Деталі дослідження

Дослідження охоплює період із 1940 по 2015 рік, коли рівень свинцю в крові дітей значно змінювався залежно від екологічної політики. Найбільший ризик зафіксували серед тих, хто народився в період пікового використання свинцевого бензину — з середини 1960-х до середини 1970-х років.

Народжені між 1966 і 1970 роками зазнали найбільшого впливу та стикаються з найбільшим тягарем психічних захворювань.

Діти, народжені в 1940-х і після 2015 року, мали найменший рівень впливу свинцю, що відображає поступове зменшення використання свинцевих продуктів і посилення екологічного контролю.

Чим небезпечний свинець

Свинець – що це? Свинець — це потужний нейротоксин, здатний руйнувати клітини мозку та порушувати його функції. Особливо небезпечний він для дітей до шести років.

Згідно з даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), не існує безпечного рівня свинцю.

Навіть у невеликих кількостях свинець може викликати:

когнітивні порушення, зокрема зниження IQ;

поведінкові розлади, такі як синдром дефіциту уваги/гіперактивності (СДУГ);

психічні захворювання, зокрема депресію, тривожність і навіть шизофренію.

Джерела свинцю

Попри те, що свинцевий бензин давно заборонено, проблема не зникла. Свинець продовжує впливати на здоров'я людей через інші джерела:

старі будинки, збудовані до 1978 року, де фарба та пил можуть містити свинець;

забруднений ґрунт поблизу доріг і промислових зон;

старі водопровідні труби, що спричиняють забруднення питної води;

імпортні іграшки та продукти, у яких можуть бути залишки свинцю.

Як зменшити вплив свинцю на організм

Науковці та лікарі наголошують, що навіть невеликі зміни у повсякденному житті можуть суттєво знизити вплив свинцю та покращити психічне здоров'я. Психологиня та соціологиня Аріба Шакеб радить: