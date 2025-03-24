7 продуктів, які допомагають зберегти молодість шкіри

Продукти, насичені антиоксидантами та з протизапальними властивостями, можуть стати важливою частиною догляду за шкірою в рамках антивікової програми.

Хоча чарівного засобу проти старіння шкіри ще не винайшли, існує сім продуктів, які, на думку спеціалістів у сфері дієтології та дерматології, здатні захищати шкіру, повідомляє 24 Канал з посилання на VeryWellHealth.

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Авокадо

Якщо ви коли-небудь проходили повз полиці з косметикою, то, напевно, помічали засоби для догляду за шкірою з екстрактом авокадо – від кремів для очей до масок для обличчя. Однак, як показують дослідження, вживання авокадо в їжу також приносить багато користі.

В одному з досліджень з’ясувалося, що жінки, які включили авокадо у свій щоденний раціон протягом двох місяців, помітили покращення пружності та еластичності шкіри.

Помідори

Багаті на вітамін C та антиоксиданти, помідори можуть принести користь вашій шкірі. Їхнє вживання сприяє створенню здорового сяйва. Дослідження 2001 року показало, що регулярне вживання томатної пасти підвищує стійкість шкіри до сонячних опіків.

Ягоди

Ягоди відомі своїм цілющим впливом на серце і здатністю знижувати ризик онкологічних захворювань. Але вони також захищають шкіру, особливо влітку. Такі ягоди, як полуниця, чорниця, малина та ожина, містять потужні антиоксиданти, які запобігають пошкодженню шкіри та захищають її від ультрафіолету.

Темний шоколад

Шоколад із вмістом какао понад 70% багатий антиоксидантами, які можуть поліпшити кровообіг у шкірі та захистити її від впливу ультрафіолету. Експерти радять уникати молочного шоколаду, оскільки він містить більше цукру, що може негативно вплинути на стан шкіри.

Зелений чай

Цей напій цінується за вміст поліфенолів, які підтримують здоров’я клітин і захищають шкіру від запалень. Галлат епігаллокатехіну, основний компонент зеленого чаю, бореться з бактеріями, які спричиняють акне, та зменшує запальні процеси. Проте для точного визначення оптимальної дози чаю потрібні додаткові дослідження.

Жирна риба

Лосось, сардини та інша риба, багата на омега-3 жирні кислоти, вони корисні не лише для серця, а й для шкіри. Білок, що міститься в рибі, допомагає уповільнити ознаки старіння, що робить її важливою частиною збалансованого раціону.

Мигдаль

Мигдаль вважається одним із найкращих продуктів для боротьби з віковими змінами. Ці горіхи багаті на корисні жири та клітковину, а їх універсальність дозволяє додавати їх до смузі, йогуртів або просто вживати як перекус. Дослідження, проведене у 2021 році, показало, що щоденне споживання мигдалю може зменшити зморшки та пігментацію шкіри.

Кожен із цих продуктів здатен зробити внесок у підтримання здоров’я та молодості шкіри, якщо зробити їх частиною щоденного раціону.