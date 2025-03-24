7 продуктов, которые помогают сохранить молодость кожи

Продукты, насыщенные антиоксидантами и с противовоспалительными свойствами, могут стать важной частью ухода за кожей в рамках антивозрастной программы.

Хотя волшебного средства против старения кожи еще не изобрели, существует семь продуктов, которые, по мнению специалистов в области диетологии и дерматологии, способны защищать кожу, сообщает 24 Канал со ссылкой на VeryWellHealth.

Также на тему Почему нельзя полностью отказываться от соли

Авокадо

Если вы когда-нибудь проходили мимо полки с косметикой, то, наверняка, замечали средства для ухода за кожей с экстрактом авокадо – от кремов для глаз до масок для лица. Однако, как показывают исследования, употребление авокадо в пищу также приносит много пользы.

В одном из исследований выяснилось, что женщины, которые включили авокадо в свой ежедневный рацион в течение двух месяцев, заметили улучшение упругости и эластичности кожи.

Помидоры

Богатые витамином C и антиоксидантами, помидоры могут принести пользу вашей коже. Их употребление способствует созданию здорового сияния. Исследование 2001 года показало, что регулярное употребление томатной пасты повышает устойчивость кожи к солнечным ожогам.

Ягоды

Ягоды известны своим целебным воздействием на сердце и способностью снижать риск онкологических заболеваний. Но они также защищают кожу, особенно летом. Такие ягоды, как клубника, черника, малина и ежевика, содержат мощные антиоксиданты, которые предотвращают повреждение кожи и защищают ее от ультрафиолета.

Темный шоколад

Шоколад с содержанием какао более 70% богат антиоксидантами, которые могут улучшить кровообращение в коже и защитить ее от воздействия ультрафиолета. Эксперты советуют избегать молочного шоколада, поскольку он содержит больше сахара, что может негативно повлиять на состояние кожи.

Зеленый чай

Этот напиток ценится за содержание полифенолов, которые поддерживают здоровье клеток и защищают кожу от воспалений. Галлат эпигаллокатехина, основной компонент зеленого чая, борется с бактериями, которые вызывают акне, и уменьшает воспалительные процессы. Однако для точного определения оптимальной дозы чая нужны дополнительные исследования.

Жирная рыба

Лосось, сардины и другая рыба, богата на омега-3 жирные кислоты, они полезны не только для сердца, но и для кожи. Белок, содержащийся в рыбе, помогает замедлить признаки старения, что делает ее важной частью сбалансированного рациона.

Миндаль

Миндаль считается одним из лучших продуктов для борьбы с возрастными изменениями. Эти орехи богаты полезными жирами и клетчаткой, а их универсальность позволяет добавлять их в смузи, йогуртов или просто употреблять как перекус. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что ежедневное потребление миндаля может уменьшить морщины и пигментацию кожи.

Каждый из этих продуктов способен внести вклад в поддержание здоровья и молодости кожи, если сделать их частью ежедневного рациона.