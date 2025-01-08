У цій статті відповімо на найбільш поширені запитання про цей процес, адже імплантація дає можливість повернути красу посмішки та покращити якість життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dent1St.

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Імплантація – це назавжди?

Імплантація зубів розглядається як довгострокове рішення. У деяких випадках імплантат може прослужити все життя, проте термін його служби залежить від безлічі факторів, включаючи дії як лікаря, так і пацієнта.

Важливими аспектами є правильний вибір імплантату, метод його установки, кваліфікація спеціаліста та надання адекватних рекомендацій. Пацієнтові слід дбати про здоров'я рота, регулярно доглядати за зубами і яснами, уникати шкідливих звичок та дотримуватись вказівок лікаря.

Чи може імплантат не прижитися і випасти?

Якщо імплантат встановлений правильно та пацієнт дотримується всіх рекомендацій лікаря, ймовірність цього дуже низька. Ситуації, коли імплантат не приживається і випадає, надзвичайно рідкісні.

Основні причини можуть включати бактеріальне запалення в області операції, яке порушує зв'язок між кісткою та імплантатом. До негативних факторів також належать: хронічні захворювання (наприклад, діабет або остеопороз), куріння та погана гігієна ротової порожнини.

Що робити, якщо імплантат випав?

Перш за все, не варто панікувати. У такій ситуації потрібно записатися на прийом до стоматолога. Спеціаліст проведе огляд і обстеження, щоб з'ясувати причину випадіння імпланта, та призначить відповідне лікування. Після цього можливе повторне імплантування.

Чому деяким пацієнтам ставлять кілька імплантатів одночасно, а іншим потрібно чекати?

Існує дві стратегії імплантації: одномоментна та відстрочена. В першому випадку зуб видаляється, і на його місці відразу ж встановлюється імплантат. У другому – спочатку видаляється зуб, після чого очікується відновлення кісткової тканини, і лише потім проводиться установка імпланта.

Лікар вибирає відповідний протокол, ґрунтуючись на безлічі факторів, включаючи якість і кількість кісткової тканини. Якщо кісткової маси достатньо для надійної фіксації імпланта, його можна встановлювати відразу.

Що робити, якщо недостатньо кістки або слизової для установки імпланта?

Існують науково обґрунтовані критерії, які забезпечують тривалий термін служби імпланта. Основним фактором є обсяг кісткової тканини та слизової. При їхній недостатності перед імплантацією може бути проведена кісткова пластика – процедура з відновлення та нарощування кісткової тканини.

Для цього використовують або власну кістку пацієнта, або синтетичні матеріали. Після процедури потрібно час для відновлення кістки, перш ніж можна буде встановити імплантат. Пластика м'яких тканин виконується, якщо ясневих тканин недостатньо для створення стабільної основи для імпланту.

Скільки часу ходити без зуба після установки імпланту?

Як правило, коронка встановлюється одночасно з імплантатом. Проте в деяких випадках, коли імплантат недостатньо стабільний або встановлений після великої кісткової пластики, рекомендується не навантажувати його коронкою протягом кількох місяців.

Це забезпечує правильне загоєння та з'єднання імпланту з кістковою тканиною. На час загоєння стоматолог може запропонувати тимчасові конструкції – знімні або такі, що фіксуються до сусідніх зубів.

Чи потрібно змінювати коронки на імплантат?

Будь-яка коронка, встановлена на імплантат, є тимчасовою на початковому етапі. Вона виконує функції відновлення естетики усмішки та формування здорових ясен навколо імплантата.

Постійна коронка встановлюється через кілька місяців, коли імплантат міцно з'єднається з кісткою, а навколишні тканини повністю заживуть. Постійна коронка на імплантаті не має конкретного терміну служби, проте в деяких випадках може знадобитися її заміна – наприклад, при пошкодженні або втраті естетичного вигляду.

Коронки, що контактують з жувальними зубами, потребують особливої уваги, оскільки з часом поверхня природних зубів може зношуватися, що порушує контакт між зубом та коронкою. Тому важливо дбати про здоров'я ротової порожнини та регулярно відвідувати стоматолога для профілактичних оглядів.