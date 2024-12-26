Причини захворювання можуть бути різними, але для успішного лікування важливо вчасно звернути увагу на симптоми та обрати правильний підхід. 24 Канал з посиланням на поради лікарки-стоматологині Олени Прудкої, розповідає про проблему детальніше.
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Що викликає стоматит
Стоматит може розвиватися через:
- вірусні чи бактеріальні інфекції;
- неналежну гігієну ротової порожнини;
- опіки гарячою їжею чи напоями;
- куріння;
- алергію на харчові добавки та ароматизатори (м’ята, кориця), які містяться в зубних пастах, жувальних гумках або напоях.
Домашні засоби для полегшення стану
Ромашка. Відвар із квіток ромашки має протизапальні властивості. Залийте столову ложку квіток склянкою окропу, настоюйте 20-30 хвилин і полощіть рот кілька разів на день.
Сода і сіль. На літр теплої води додайте чайну ложку соди та пів чайної ложки солі. Використовуйте розчин для полоскання 4-6 разів на день, щоб зменшити запалення.
Прополіс. Тонкий шар прополісу, нанесений на уражені ділянки, допомагає загоювати ранки завдяки антисептичним властивостям.
Куркума. Змішайте порошок куркуми з водою до стану пасти й наносіть на виразки вранці та ввечері. Залиште на кілька хвилин, потім ретельно змийте.
Аптечні засоби для лікування стоматиту
Для лікування стоматиту широко застосовуються медикаментозні препарати у формі гелів і розчинів, які мають антибактеріальні, протигрибкові та протизапальні властивості. Вони пришвидшують загоєння і знижують дискомфорт.
Однак лікарка наголошує, що підбір аптечних засобів повинен проводитися після консультації з лікарем, адже тип стоматиту (вірусний, грибковий чи бактеріальний) потребує індивідуального підходу.
Важливо! Незважаючи на доступність домашніх і аптечних методів, лише лікар може точно встановити діагноз і призначити ефективне лікування. Наприклад, вірусні та грибкові стоматити вимагають спільної роботи стоматолога, терапевта, а іноді навіть імунолога або ендокринолога.
Зазвичай повне лікування стоматиту займає від 7 до 10 днів. Найкращий результат досягається при поєднанні домашніх засобів із препаратами, які призначив лікар.
Як запобігти стоматиту
Профілактика стоматиту включає:
- регулярну гігієну ротової порожнини (чистка зубів двічі на день);
- збалансоване харчування;
- уникання стресів і перенапруження;
- відмову від куріння.
Дотримання цих простих правил допоможе зберегти здоров’я ротової порожнини і зменшити ризик повторних випадків стоматиту.
Якщо ви помітили симптоми захворювання, не відкладайте візит до лікаря. Вчасна діагностика та лікування дозволять уникнути ускладнень і швидше повернутися до комфортного життя.