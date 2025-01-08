В этой статье ответим на наиболее распространенные вопросы об этом процессе, ведь имплантация дает возможность вернуть красоту улыбки и улучшить качество жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dent1St.

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Имплантация – это навсегда?

Имплантация зубов рассматривается как долгосрочное решение. В некоторых случаях имплантат может прослужить всю жизнь, однако срок его службы зависит от множества факторов, включая действия как врача, так и пациента.

Важными аспектами являются правильный выбор имплантата, метод его установки, квалификация специалиста и предоставление адекватных рекомендаций. Пациенту следует заботиться о здоровье рта, регулярно ухаживать за зубами и деснами, избегать вредных привычек и следовать указаниям врача.

Может ли имплантат не прижиться и выпасть?

Если имплантат установлен правильно и пациент придерживается всех рекомендаций врача, вероятность этого очень низкая. Ситуации, когда имплантат не приживается и выпадает, чрезвычайно редки.

Основные причины могут включать бактериальное воспаление в области операции, которое нарушает связь между костью и имплантатом. К негативным факторам также относятся: хронические заболевания (например, диабет или остеопороз), курение и плохая гигиена ротовой полости.

Что делать, если имплантат выпал?

Прежде всего, не стоит паниковать. В такой ситуации нужно записаться на прием к стоматологу. Специалист проведет осмотр и обследование, чтобы выяснить причину выпадения импланта, и назначит соответствующее лечение. После этого возможно повторное имплантирование.

Почему некоторым пациентам ставят несколько имплантатов одновременно, а другим нужно ждать?

Существует две стратегии имплантации: одномоментная и отсроченная. В первом случае зуб удаляется, и на его месте сразу же устанавливается имплантат. Во втором – сначала удаляется зуб, после чего ожидается восстановление костной ткани, и лишь затем проводится установка импланта.

Врач выбирает подходящий протокол, основываясь на множестве факторов, включая качество и количество костной ткани. Если костной массы достаточно для надежной фиксации импланта, его можно устанавливать сразу.

Что делать, если недостаточно кости или слизистой для установки импланта?

Существуют научно обоснованные критерии, которые обеспечивают длительный срок службы импланта. Основным фактором является объем костной ткани и слизистой. При их недостаточности перед имплантацией может быть проведена костная пластика – процедура по восстановлению и наращиванию костной ткани.

Для этого используют либо собственную кость пациента, либо синтетические материалы. После процедуры нужно время для восстановления кости, прежде чем можно будет установить имплантат. Пластика мягких тканей выполняется, если десневых тканей недостаточно для создания стабильной основы для импланта.

Сколько времени ходить без зуба после установки импланта?

Как правило, коронка устанавливается одновременно с имплантатом. Однако в некоторых случаях, когда имплантат недостаточно стабилен или установлен после обширной костной пластики, рекомендуется не нагружать его коронкой в течение нескольких месяцев.

Это обеспечивает правильное заживление и соединение импланта с костной тканью. На время заживления стоматолог может предложить временные конструкции – съемные или такие, фиксируемые к соседним зубам.

Нужно ли менять коронки на имплантат?

Любая коронка, установленная на имплантат, является временной на начальном этапе. Она выполняет функции восстановления эстетики улыбки и формирования здоровой десны вокруг имплантата.

Постоянная коронка устанавливается через несколько месяцев, когда имплантат прочно соединится с костью, а окружающие ткани полностью заживут. Постоянная коронка на имплантате не имеет конкретного срока службы, однако в некоторых случаях может потребоваться ее замена – например, при повреждении или потере эстетического вида.

Коронки, контактирующие с жевательными зубами, требуют особого внимания, поскольку со временем поверхность естественных зубов может изнашиваться, что нарушает контакт между зубом и коронкой. Поэтому важно заботиться о здоровье ротовой полости и регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров.