Ревматологи спростували поширений міф про те, що розвиток подагри повністю пов’язаний зі способом життя та дієтою, повідомляє 24 Канал з посилання на Science Alert.

Також на тему Коли потрібна операція з видалення міжхребцевих гриж: пояснення провідного нейрохірурга

Нове дослідження подагри

Міжнародна команда дослідників проаналізувала дані 2,6 мільйона людей із 13 різних генетичних вибірок, серед яких було 120 295 пацієнтів із діагнозом "подагра". У результаті порівняльного аналізу вчені виявили 377 ділянок геному, пов’язаних зі схильністю до цього захворювання, з яких 149 раніше не асоціювалися з подагрою.

Генетичні фактори виявилися ключовими у розвитку подагри, хоча вплив навколишнього середовища та особливостей способу життя також має певне значення.

Генетика має вирішальну роль у виникненні подагри

Подагра – це хронічне захворювання з генетичною основою, і звинувачувати пацієнта у його появі не можна. Міф про те, що подагра викликана способом життя або дієтою, має бути спростований,

– наголосив епідеміолог Тоні Меррімен з Університету Отаго.

Подагра виникає через надмірний рівень сечової кислоти в крові, яка формує гострі кристали у суглобах. Імунна система починає атакувати ці кристали, викликаючи біль та дискомфорт.

Генетика відіграє вирішальну роль на кожному етапі цього процесу: від ймовірності активації імунної системи до особливостей транспортування сечової кислоти в організмі. Хоча подагра може перейти в хронічну форму, існують ефективні методи лікування.