Ревматологи спростували поширений міф про те, що розвиток подагри повністю пов’язаний зі способом життя та дієтою, повідомляє 24 Канал з посилання на Science Alert.
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Нове дослідження подагри
Міжнародна команда дослідників проаналізувала дані 2,6 мільйона людей із 13 різних генетичних вибірок, серед яких було 120 295 пацієнтів із діагнозом "подагра". У результаті порівняльного аналізу вчені виявили 377 ділянок геному, пов’язаних зі схильністю до цього захворювання, з яких 149 раніше не асоціювалися з подагрою.
Генетичні фактори виявилися ключовими у розвитку подагри, хоча вплив навколишнього середовища та особливостей способу життя також має певне значення.
Генетика має вирішальну роль у виникненні подагри
Подагра – це хронічне захворювання з генетичною основою, і звинувачувати пацієнта у його появі не можна. Міф про те, що подагра викликана способом життя або дієтою, має бути спростований,
– наголосив епідеміолог Тоні Меррімен з Університету Отаго.
Подагра виникає через надмірний рівень сечової кислоти в крові, яка формує гострі кристали у суглобах. Імунна система починає атакувати ці кристали, викликаючи біль та дискомфорт.
Генетика відіграє вирішальну роль на кожному етапі цього процесу: від ймовірності активації імунної системи до особливостей транспортування сечової кислоти в організмі. Хоча подагра може перейти в хронічну форму, існують ефективні методи лікування.