Ревматологи опровергли распространенный миф о том, что развитие подагры полностью связано с образом жизни и диетой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

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Новое исследование подагры

Международная команда исследователей проанализировала данные 2,6 миллиона человек из 13 различных генетических выборок, среди которых было 120 295 пациентов с диагнозом "подагра". В результате сравнительного анализа ученые обнаружили 377 участков генома, связанных со склонностью к этому заболеванию, из которых 149 ранее не ассоциировались с подагрой.

Генетические факторы оказались ключевыми в развитии подагры, хотя влияние окружающей среды и особенностей образа жизни также имеет определенное значение.

Генетика имеет решающую роль в возникновении подагры

Подагра – это хроническое заболевание с генетической основой, и обвинять пациента в его появлении нельзя. Миф о том, что подагра вызвана образом жизни или диетой, должен быть опровергнут,

– подчеркнул эпидемиолог Тони Мерримен из Университета Отаго.

Подагра возникает из-за чрезмерного уровня мочевой кислоты в крови, которая формирует острые кристаллы в суставах. Иммунная система начинает атаковать эти кристаллы, вызывая боль и дискомфорт.

Генетика играет решающую роль на каждом этапе этого процесса: от вероятности активации иммунной системы до особенностей транспортировки мочевой кислоты в организме. Хотя подагра может перейти в хроническую форму, существуют эффективные методы лечения.