Самым частым диагнозом, который ставят врачи при таких болях, является межпозвоночная грыжа. Как правильно оценивать ситуацию без дополнительных обследований или операций, 24 Каналу рассказал Андрей Мизак, врач-нейрохирург больницы медицинского центра святой Параскевы.

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Что такое межпозвоночная грыжа

Межпозвоночная грыжа или грыжа межпозвоночного диска – это поражение позвоночника, при котором происходит разрыв внешнего фиброзного кольца межпозвоночного диска и мягкая центральная часть выпячивает за его пределы.

Андрей Мизак "Простыми словами, грыжа – это выпячивание хряща за пределы межпозвонкового пространства. Пока он не пережимает нерв, мы не чувствуем боли."

Почувствовав внезапную боль в пояснице, которая не проходит в течение нескольких дней, мы должны обязательно обратиться к семейному врачу за направлением к невропатологу. Специалист осмотрит нас, при необходимости предложит проведение магнитно-резонансной томографии позвоночника и при выявленной межпозвоночной грыжи оптимальное лечение.

Все ли межпозвонковые грыжи требуют оперативного удаления

Существует миф, что только операция является самым действенным способом избавиться от любой грыжи. Но следует понимать, что она не всегда необходима при первых болевых симптомах, потому что по статистике у всех людей в возрасте от 30 лет МРТ показывает грыжу, протрузии, выпячивания межпозвонковых хрящей и тому подобное.

Поэтому результат МРТ не может быть единственным показанием к операции. Для полного диагностирования врач-невропатолог должен провести дифференцированный диагноз для исключения мышечных спазмов, проблем с суставами, связками и другие. Важно также ориентироваться по шкале боли. Семейный врач должен отличать неспецифическую боль, которая может быть вызвана физической перегрузкой и боль вызвана сдавленным нервом.

Андрей Мизак "Одна пациентка медицинского центра святой Параскевы придумала такую классификацию грыж: "чекабельные" и "нечекабельные" (от слова “ждать”). Поэтому, если боль незначительная – то ждем. Привычный парацетамол снимет отек, уменьшит давление на нерв и обезболит."

Бывают случаи, когда грыжа засыхает самостоятельно. Часто люди с межпозвоночной грыжей спокойно живут, даже не подозревая о ее существовании. Поэтому 3/4 от количества диагностированных грыж не требуют оперативного вмешательства и способны рассасываться самостоятельно, однако есть случаи, когда грыжу следует оперировать немедленно.

Неотложные случаи межпозвоночной грыжи

Если присутствует радикулярная симптоматика, то есть боль отдает по всей длине ноги, это свидетельствует о том, что выпяченный хрящ давит на нерв, который идет в ногу и может вызвать внезапное обездвиживание в стопе, потерю контроля над мочеиспусканием. Так проявляется синдром кауда. Такие случаи редки, они составляют лишь 1% от общего количества диагностики межпозвоночных грыж, но они требуют неотложного хирургического вмешательства.

Как происходит операции по удалению грыжи позвоночника

Операции, связанные с межпозвоночными грыжами относятся к операциям одного дня и обычно проводятся эндоскопически с минимальным разрезом тканей. Они длятся около часа и проводятся под общим обезболиванием. Через канал позвоночника врач-нейрохирург забирает часть хряща, который давит на нерв.

Андрей Мизак "В 99% случаев операция по удалению грыжи не требует установки имплантатов для фиксации позвоночника. Более того, установка имплантата может быть не только лишним, но и опасным для пациента."

Поэтому очень важным, как и во всех других случаях, связанных со здоровьем, является выбор профессионального ответственного врача и медицинского учреждения с высокими стандартами безопасности и подходами к диагностике, лечения и ухода пациентов.