Як зменшити ризик та побороти аритмію: знайшли простий спосіб

Регулярна швидка ходьба здатна значно знизити ризик розвитку аритмії. Лише 15 хвилин щоденної фізичної активності можуть стати ключем до запобігання цій проблемі.

Дослідження базується на аналізі інформації про здоров’я та фізичну активність учасників UK Biobank – великого наукового проєкту, що збирав дані з 2006 по 2010 рік. У ньому взяли участь понад 500 тисяч британців віком від 40 до 69 років повідомляє 24 Канал з посиланням CNN.

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Нове дослідження впливу ходьби

Учасники заповнювали анкети, де вказували свої звички щодо ходьби. Темп прогулянок поділявся на три категорії: повільний (менше ніж 4,8 км/год), середній (4,8–6,4 км/год) та швидкий (6,4 км/год і більше).

Джилл Пелл, професорка громадського здоров’я Університету Глазго, зазначила, що завдяки швидкісним даним понад 420 тисяч осіб і акселерометричним показникам від 82 тисяч учасників вдалося встановити, що ходьба середнім темпом протягом 5 – 15 хвилин на день вже знижує ризик аритмії. Зокрема, ходьба в середньому темпі зменшувала ризик на 35%, а у швидкому темпі – на 43%.

Ходьба зменшує ризик аритмії

За словами Джилл Пелл, фібриляція передсердь, яка є видом аритмії, зачіпає понад 60 мільйонів людей у світі за даними 2024 року. Це серйозне порушення серцевого ритму може спричиняти інфаркти, інсульти та передчасну смерть.

Водночас дослідниця підкреслила, що піші прогулянки є доступними для всіх. Вони не потребують значних витрат чи спеціального обладнання, проте мають значний профілактичний ефект.

Марта Гулаті, директорка профілактичної кардіології Інституту серця Сміта в Лос-Анджелесі, яка не була залучена до дослідження, наголосила на його значущості для розвитку превентивної кардіології.

"Результати демонструють, що швидка ходьба є одним із найважливіших інструментів у запобіганні серцевим аритміям", – зазначила вона.