Как уменьшить риск и побороть аритмию: нашли простой способ

Регулярная быстрая ходьба способна значительно снизить риск развития аритмии. Всего 15 минут ежедневной физической активности могут стать ключом к предотвращению этой проблемы.

Исследование базируется на анализе информации о здоровье и физической активности участников UK Biobank – большого научного проекта, который собирал данные с 2006 по 2010 год. В нем приняли участие более 500 тысяч британцев в возрасте от 40 до 69 лет сообщает 24 Канал со ссылкой CNN.

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Новое исследование влияния ходьбы

Участники заполняли анкеты, где указывали свои привычки в отношении ходьбы. Темп прогулок делился на три категории: медленный (менее 4,8 км/ч), средний (4,8–6,4 км/ч) и быстрый (6,4 км/ч и более).

Джилл Пелл, профессор общественного здоровья Университета Глазго, отметила, что благодаря скоростным данным более 420 тысяч человек и акселерометрическим показателям от 82 тысяч участников удалось установить, что ходьба средним темпом в течение 5 – 15 минут в день уже снижает риск аритмии. В частности, ходьба в среднем темпе уменьшала риск на 35%, а в быстром темпе – на 43%.

Ходьба уменьшает риск аритмии

По словам Джилл Пелл, фибрилляция предсердий, которая является видом аритмии, затрагивает более 60 миллионов людей в мире по данным 2024 года. Это серьезное нарушение сердечного ритма может вызывать инфаркты, инсульты и преждевременную смерть.

В то же время исследовательница подчеркнула, что пешие прогулки доступны для всех. Они не требуют значительных затрат или специального оборудования, однако имеют значительный профилактический эффект.

Марта Гулати, директор профилактической кардиологии Института сердца Смита в Лос-Анджелесе, которая не была привлечена к исследованию, отметила его значимость для развития превентивной кардиологии.

"Результаты демонстрируют, что быстрая ходьба является одним из важнейших инструментов в предотвращении сердечных аритмий", – отметила она.