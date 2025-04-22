Дослідження базується на аналізі інформації про здоров’я та фізичну активність учасників UK Biobank – великого наукового проєкту, що збирав дані з 2006 по 2010 рік. У ньому взяли участь понад 500 тисяч британців віком від 40 до 69 років повідомляє 24 Канал з посиланням CNN.

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Нове дослідження впливу ходьби

Учасники заповнювали анкети, де вказували свої звички щодо ходьби. Темп прогулянок поділявся на три категорії: повільний (менше ніж 4,8 км/год), середній (4,8–6,4 км/год) та швидкий (6,4 км/год і більше).

Джилл Пелл, професорка громадського здоров’я Університету Глазго, зазначила, що завдяки швидкісним даним понад 420 тисяч осіб і акселерометричним показникам від 82 тисяч учасників вдалося встановити, що ходьба середнім темпом протягом 5 – 15 хвилин на день вже знижує ризик аритмії. Зокрема, ходьба в середньому темпі зменшувала ризик на 35%, а у швидкому темпі – на 43%.

Ходьба зменшує ризик аритмії

За словами Джилл Пелл, фібриляція передсердь, яка є видом аритмії, зачіпає понад 60 мільйонів людей у світі за даними 2024 року. Це серйозне порушення серцевого ритму може спричиняти інфаркти, інсульти та передчасну смерть.

Водночас дослідниця підкреслила, що піші прогулянки є доступними для всіх. Вони не потребують значних витрат чи спеціального обладнання, проте мають значний профілактичний ефект.

Марта Гулаті, директорка профілактичної кардіології Інституту серця Сміта в Лос-Анджелесі, яка не була залучена до дослідження, наголосила на його значущості для розвитку превентивної кардіології.

"Результати демонструють, що швидка ходьба є одним із найважливіших інструментів у запобіганні серцевим аритміям", – зазначила вона.