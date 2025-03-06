Знайшли простий спосіб виявити у чоловіків схильність до довголіття

Свіже аналітичне дослідження виявило, що якість сперми у чоловіків пов’язана з їхньою очікуваною тривалістю життя. Результати роботи проливають світло на те, як репродуктивне здоров’я може впливати на загальне довголіття чоловіків.

Тема взаємозв’язку між фертильністю та загальним станом організму чоловіка вже давно перебуває у полі уваги науковців. Відомо, що знижена якість сперми може бути пов’язана не лише з труднощами зачаття, а й свідчити про збої в роботі організму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Human Reproduction.

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Хоча раніше у наукових колах висловлювалися припущення про те, що чоловіче безпліддя та стан сперми можуть бути маркерами захворюваності і смертності, ця сфера залишалася недостатньо вивченою.

Нове дослідження чоловічого здоровʼя

У новій роботі дослідники проаналізували дані 78 284 чоловіків, обстежених у Копенгагені в період із 1965 по 2015 роки. Ключові параметри включали концентрацію сперматозоїдів, об’єм еякуляту, а також частку рухливих та морфологічно нормальних клітин.

Обробка даних, накопичених за декілька десятиліть, виявила цікаву закономірність. У чоловіків із більш ніж 120 мільйонами рухливих сперматозоїдів в еякуляті (бездоганний показник) тривалість життя була на 2,7 року більшою, аніж у тих, чий показник становив від нуля до п’яти мільйонів (патологічний рівень).

Якість сперми вказує на тривалість життя

За статистикою, чоловіки з низьким рівнем рухливих сперматозоїдів у середньому доживали до 77,6 року, у той час, як представники групи з високим показником – до 80,3 року. Аналогічні розбіжності виявили і за іншими параметрами якості сперми.

У процесі дослідження застосовували так званий "Cox-регресійний аналіз", що дає змогу визначити вплив різних факторів на тривалість життя. Це дозволило авторам окремо врахувати вік пацієнтів і стан їхнього здоров’я, чітко підкресливши вирішальну роль якості сперми в кінцевій оцінці ризиків.

Науковці наголошують, що крім репродуктивних показників, на довголіття істотно впливають спосіб життя, харчування та генетичні чинники. Однак результати цього аналітичного дослідження свідчать про те, що якість сперми може бути важливим маркером загального стану здоров’я чоловіка і, ймовірно, слугувати прогностичним фактором тривалішого життя.